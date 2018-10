La AAA advierte de los peligros al volante en Halloween

Miami, 30 oct (EFEUSA).- Halloween no solo es la Noche de las Brujas, también un día en el que abundan los accidentes de tráfico en los que están involucrados conductores ebrios, así como los atropellos de peatones, advirtió hoy la Asociación de Automovilistas Americanos (AAA).

En un 44 % de los accidentes de tráfico con víctimas mortales ocurridos en el periodo 2012-2016 durante la noche de Halloween (31 de octubre) hubo por medio un conductor con alcohol en la sangre, señala un comunicado de AAA, una organización de conductores con 59 millones de afiliados en los Estados Unidos y Canadá.

Además, Halloween es uno de los tres peores días del año para los peatones, que están en un mayor riesgo de sufrir atropellos y otros incidentes, señala AAA.

Como todos los años por estas fechas desde hace 20, AAA ha puesto en marcha junto a la empresa cervecera Budweiser un servicio gratuito para transportar a sus casas de manera segura a quienes no estén en condiciones de manejar vehículos.

“Halloween debería ser diversión, una fiesta segura en la que las comunidad pueda reunirse”, dijo Amy Stracke, directora ejecutiva de la Fundación para la Seguridad Vial del grupo Auto Club, parte de la AAA.

“Instamos a todos los que tengan planes de celebrar que regresen a casa de manera segura y recuerden que el servicio Tow to Go está disponible” para afiliados y no afiliados, dijo Stracke.

Desde 1998 ese servicio ha evitado que circularan por las carreteras del Sureste y el Medio Oeste 25.000 conductores que no estaban en condiciones de manejar.

No solo el conductor incapacitado, sino su vehículo, son transportados de manera gratuita a un lugar seguro en un radio de 10 millas.

