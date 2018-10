Taylor Swift rompe su silencio y dice que votará por los demócratas en USA

Washington, 8 oct (EFEUSA).- La cantante Taylor Swift rompió su silencio sobre la política estadounidense al señalar que en las elecciones de mitad de mandato votará por candidatos demócratas y explicó que siempre ha votado sobre la base de qué candidato protegerá los Derechos Humanos.

Swfit escribió en Instagram, donde tiene 112 millones de seguidores: “Siempre he votado y votaré teniendo en cuenta qué candidato protegerá y luchará por los Derechos Humanos, que creo que todos merecemos en este país. Creo en la lucha por los derechos LGBTO y que cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual o de genero es INCORRECTA”.

Además consideró que “el racismo sistémico que todavía vemos en este país hacia la gente de color es aterrador, enfermizo y prevalente”.

Swift que votará el próximo 6 de noviembre en el estado de Tennessee, señaló que “en el pasado” siempre fue “reacia” a expresar públicamente sus opiniones políticas, pero matizó que, debido “a varios acontecimientos” en su vida y en el mundo durante “los últimos dos años”, ahora se siente “muy diferente”.

“No puedo votar -dijo- por alguien que no esté dispuesto a luchar por la dignidad de TODOS americanos, cualquier que sea su color de piel, género o a quien amen”, señaló Swift

La también actriz anunció que su voto será para los demócratas Phil Bredesen en el Senado y para Jim Cooper en la Cámara de Representantes.

Swift recuerda que para el Senado por su estado se presenta la republicana Marsha Balckburn, pero “por mucho que lo haya hecho en el pasado” y que le gustaría seguir votando a mujeres en el cargo, no puede apoyar a Blackburn.

Y es que, el historial de voto de Balckburn en el Congreso a “aterroriza” a la actriz de 28 años.

“Votó contra la igualdad salarial para las mujeres. Votó en contra de la ley contra la violencia contra las mujer, que intenta proteger a las mujeres frente a la violencia doméstica, el acoso y la violación. Ella cree que las empresas tienen el derecho de negar servicios a las parejas homosexuales y que no deberían tener derecho a casarse. Esos no son mi valores de Tennessee”, indicó.

Así, Swift pide a los ciudadanos: “por favor, por favor, infórmese sobre los candidatos que se presentan en su estado y vote sobre la base de quién representa más sus valores”.

