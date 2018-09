Estudio permite al público rastrear más de dos millones de detenciones de ICE

Los Ángeles (EFEUSA).- Casi tres de cada cuatro inmigrantes arrestados por la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ya estaban bajo custodia de otra autoridad, según da cuenta un informe del centro independiente Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse, en Nueva York.

La cifra forma parte de un estudio que por primera vez permitirá al público conocer los detalles más de dos millones de detenciones de ICE realizadas en los últimos 10 años, y que no incluyen las operaciones de la Patrulla Fronteriza (CBP, en inglés).

ICE denomina a estos arrestos como “de custodia”. El análisis de TRAC encontró que un 22% de los inmigrantes detenidos cumplían condena en cárceles federales y estatales y fueron entregados tras cumplir su sentencia.

Un 41% pasó a manos de la agencia federal tras haber sido arrestado por la policía local o por las oficinas del alguacil.

Defensores de los derechos inmigrantes calificaron de alarmante la cifra y criticaron alianzas entre los departamentos de policía, alguaciles y las autoridades federales.

“El Gobierno Trump y el ICE quieren cumplir sus metas y esto solo lo pueden hacer con ayuda de las autoridades locales y estatales”, manifestó a Efe Maru Mora-Villalpando, fundadora de la organización Latino Advocacy.

La activista advirtió que en este último grupo hay inmigrantes a los que incluso no se les ha probado ninguna culpabilidad y sólo están relacionados con una investigación.

También sostuvo que la historia se está viviendo a diario incluso en estados proinmigrantes como Washington.

Latino Advocacy está investigando la denuncia de una joven protegida por el programa de Acción Diferida (DACA), a la que la policía de la ciudad de Kent, zona metropolitana de Seattle, detuvo por tener la matrícula de su auto vencida y preguntó su estatus migratorio.

“El policía la detuvo por un largo tiempo y oficiales del ICE llegaron y, sin comprobar que era beneficiaria del programa DACA, no la dejaron ir. Si ella no hubiera tenido su permiso, sería parte de esa estadística”, apuntó Mora-Villalpando.

TRAC asegura que este análisis permite a los usuarios examinar la actividad de detenciones de ICE desde 15 categorías diferentes. Además, identifica el lugar y cómo y dónde ocurrieron los arrestos.

Desde que el presidente Trump asumió el cargo a fines de enero de 2017, las detenciones de ICE han aumentado hasta un 47%. Las cifras más abultadas se observaron a comienzos de su mandato, según recoge el informe.

“Con las elecciones a las puertas, el Gobierno quiere mantener a su base contenta y esperamos que aumenten los arrestos. Estos estudios nos sirven para identificar en qué sector debemos intensificar las acciones “, advirtió la fundadora de la organización Latino Advocacy.