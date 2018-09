Penélope Cruz: “Tengo muchas ganas de repetir con Ryan Murphy”

Los Ángeles, 18 sep (EFEUSA).- La actriz Penélope Cruz, que vio cómo “American Crime Story: The Assasination of Gianni Versace” se coronaba la pasada noche con el premio a la mejor serie limitada en la 70 edición de los Emmy, dijo hoy a Efe que tiene “muchas ganas” de volver a trabajar con Ryan Murphy, creador del show.

“Fue muy bonito estar allí todos juntos”, dijo la artista española sobre el momento en el que el reparto de la serie subió al escenario del Teatro Microsoft, de Los Ángeles (California), para recoger el galardón.

“Estoy muy orgullosa de formar parte de esa familia que Ryan Murphy crea. Es un ser encantador. Conectamos muy bien y tengo muchas ganas de repetir con él”, indicó la intérprete durante una jornada de atención a los medios por el próximo estreno en el país de la cinta “Loving Pablo”.

“El Emmy se lo dedico a todos los compañeros de la serie. El trabajo de gente como Darren Criss, Édgar Ramírez, Ricky Martin, Judith Light… Todos están maravillosos. Fue bonito poder estar juntos de la mano sobre el escenario”, declaró.

Cruz interpreta a la diseñadora Donatella Versace en “American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace”, serie emitida por la cadena FX en EE.UU.

Se trata de la segunda entrega del aclamado productor y guionista Ryan Murphy bajo el paraguas de las temporadas monotemáticas de “American Crime Story”, después de que la primera, “The People v. O.J. Simpson”, cosechara encendidos aplausos por parte de crítica y público.

