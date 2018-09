Aumenta fuerza laboral latina en Smithsonian pero continúa bajo el liderazgo

Los Ángeles, 10 sep (EFEUSA).- Un reporte presentado hoy resaltó las carencias en liderazgo latino de la importante entidad estadounidense para la difusión del conocimiento Smithsonian, aunque reconoce a la vez una notable mejora en la representación de artistas y obras, así como en la fuerza laboral y exposiciones latinas.

El reporte, dado a conocer hoy por la Iniciativa de Políticas Latinas (LPPI) y el Centro de Investigación de Estudios Chicanos (CSRC) de la Universidad de California Los Ángeles ((UCLA), destacó que desde 1994 “la población latina se ha duplicado hasta alcanzar el 17.8% de la población total del país”.

Un estudio presentado en 1994 por un grupo creado puntualmente, encontró que Smithsonian mostraba “un patrón de descuido intencional hacia los estimados 25 millones de latinos en los Estados Unidos”.

En su momento, el reporte recomendó diez iniciativas para compensar esa falta de participación latina en la institución, una de las más importantes del arte en el país.

Durante este período, “la fuerza laboral latina en la institución creció casi ocho puntos, de 2,7% en 1994 a 10,1% en 2018”, aseveró hoy Chon Noriega, director de UCLA CSRC.

“Quizás el crecimiento más significativo se ha presentado en los especialistas latinos entre el personal de curadores y archivo”, destacó.

Sin embargo, para el investigador, “en términos de diversificar el liderazgo y el gobierno, se ha presentado muy poco, casi ningún progreso”.

Así, desde 1994, sólo cuatro latinos se han desempeñado en los rangos ejecutivos de la institución, “y no hubo ninguna representación latina en la Oficina de la Secretaría entre 2008 y 2017”, anotó el autor del informe.

De igual forma, “sólo cuatro personas latinas han formado parte de la Junta de Regentes de la Institución y no hay representación latina en ese órgano de gobierno desde 2016”.

Noriega igualmente señaló que aunque el presupuesto general de Smithsonian ha crecido continuamente durante todo el período analizado, el dinero “destinado anualmente para apoyar las iniciativa latinas ha permanecido constante en cerca de 1 millón de dólares”.

Para mantener la capacidad de adquisición, el presupuesto actual -equivalente a 1 millón de dólares en 1995- debería ser de 1 millón 653.583 dólares y para mantener el porcentaje original que representaba esa partida en 1995 el rubro actual debería ser de 2 millones 793.300 dólares.

El informe también señaló que “quizás el hallazgo más significativo tiene que ver con los datos limitados sobre raza/etnia que están disponibles públicamente”.

Según destacó Noriega, no está claro qué organismo de la Oficina de la Secretaría de Smithsonian es responsable de supervisar la inclusión de los latinos, mientras que el Centro Latino Smithsonian “es una entidad para promover programas y no para supervisar responsabilidades”.

En junio último, LPPI avanzó en un reporte preliminar que los latinos tenían baja representación en cargos de liderazgo en la importante institución cultural y destacó que “el Smithsonian no tiene un museo físico orientado a los latinos”, a pesar de que sus sitios en internet Centro Latino (SCL) y Museo Virtual Latino (LVM) atraen millones de visitantes a través de la red.

