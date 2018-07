Nacho dice que no hay que callar con gobiernos que se atornillan en el poder

Miami, 26 jul (EFEUSA).- El cantante venezolano Nacho, a punto de finalizar una gira por Estados Unidos, dijo hoy que los defensores de la libertad lo único que no pueden hacer es callarse ante los gobiernos corruptos que se “atornillan” en el poder.

En una entrevista con Efe en Miami, donde vive desde hace ocho años, el intérprete de reguetón señaló que hay “guerreros que apuestan muchísimo más” y que “ponen el pecho ante personas que no tienen miedo de dispararte, de quitarte la vida”.

Nacho, que se separó de su compañero de dúo Chyno e inició una carrera como solista hace más de un año, pondrá fin este sábado en Miami a su gira por Estados Unidos, en la que ha cantado con varios intérpretes, entre ellos el reguetonero dominicano-puertorriqueño Ozuna, con el que comparte su último sencillo “Casualidad”.

Miguel Ignacio Mendoza Donatti, su verdadero nombre, conocido por sus críticas al gobierno de Nicolás Maduro, dijo que hay frustración entre todos los venezolanos porque “no entendemos el camino que tenemos que tomar para poder salir de este régimen”.

“Hemos tomado el camino democrático, el violento, todo tipo de caminos y al final del día este tipo de gobierno se preocupa por atornillarse en el poder y por consumir la mayor cantidad de riqueza para ellos y para sus familiares”, se lamentó.

Expresó que lo único que no pueden hacer voces como la suya es callarse, que hay que defender la justicia, y “la justicia para el ser humano siempre va a ser la libertad”.

Nacho dijo que entiende lo “difícil” que es luchar “contra un régimen corrupto” y arriesgar la vida, pero expresó que él no pierde la esperanza.

“Vale la pena porque desde mi punto de vista es una vida que está salvando muchas otras vidas, pero también es válido pensar en los seres que tienes alrededor que te quieren, que dependen de ti”.

Por otro lado, manifestó que si el exilio es la solución también hay que pensar en gobiernos como el de Donald Trump, que “ha atacado bastante la inmigración”.

La vida como inmigrantes, indicó, es “bastante fuerte” por la necesidad de sentirse parte de un nuevo país, la adaptación y la probabilidad de “vivir otro tipo de persecución” debido a la falta de papeles migratorios, indicó el cantante.

Nacho tuvo que recurrir este año a un documento de viaje como refugiado de Estados Unidos tras un frustrado intento de renovar el pasaporte en Venezuela.

Por otro lado, señaló que su nueva carrera como solista “ha sido una de las mejores decisiones” que ha tomado en su vida, porque le ha dado más tiempo para sí mismo y para su esposa Inger Devera y sus cuatro hijos.

“Me tocaba dar un paso diferente, necesitaba tener nuevos resultados y poder tener el control sobre mi tiempo”, manifestó sobre el fin del dueto que durante más de diez años tuvo con Chyno, con quien, dijo, mantiene “la misma relación”.

“Siempre fuimos muy buenos compañeros, y muy buenos socios, pero en realidad no estábamos hablando todo el tiempo. Creo que si uno necesita contar con el otro, vamos a estar”, indicó el intérprete al precisar que “no hablaban regularmente”.

Ganador en 2017 de un Grammy latino como productor del álbum “Babies”, de Marc Anthony, Nacho manifestó que le gustaría cantar con artistas como Rubén Blades, Juan Luis Guerra y Draco Rosa para “tratar de enriquecerse de todos esos colegas que tienen tanto conocimiento”.

Por otro lado, descarta hacer de nuevo un dueto permanente como el que tuvo hasta 2017 con Chyno, con quien ganó el Grammy Latino a Mejor Álbum de Música Urbana en 2010 por el disco “Mi niña bonita”.

“Ya estuve en cuarteto, estuve en tríos musicales, en quinteto, formé parte de una orquesta siendo yo el solista cuando era más niño, creo que viví todas esas etapas, me siento bien solo”, señaló.

“Creo que ya fue una experiencia vivida, es como pasa de una relación sentimental que ya superaste”, agregó el reguetonero.

Nacho además se mostró feliz de la gira que culmina, al señalar que fue “muy ambiciosa” en cuanto la puesta en escena, la coreografía, el teatro, el baile y también visualmente.

