Banda Las Cafeteras responde a políticas de Trump con “Tiempos de Amor”

Los Ángeles (EFEUSA).- Las duras políticas de la administración del presidente Donald Trump en materia migratoria inspiran a la banda californiana Las Cafeteras, que con su nueva música pretenden transformar el odio y la discriminación en “Tiempos de Amor”, un tema cuyo vídeo se estrenó esta semana.

La canción, que relata la fortaleza de las familias desplazadas al tratar de reunirse en contra de cualquier obstáculo, fue escrita como una crítica directa al abierto desprecio del Presidente por los inmigrantes mexicanos, aseguró a Efe Daniel French, uno de los vocalistas de Las Cafeteras.

Versos como “Cruzaría cualquier río, para estar cerca de ti” le hacen pensar que “Tiempos de Amor” es la versión de un inmigrante del hit musical “Ain’t not No Mountain High Enough”, una canción R&B/soul escrita por Ashford y Simpson en 1966, y que en 1970 lanzó al estrellato a Diana Ross.

“Tenemos que ir en contra de las fronteras físicas pero también estos muros están en la mente, en el corazón y en nuestras comunidades, que están divididas, y no podemos dejar que esto nos pase”, sostuvo French.

La banda, compuesta además por David Flores, Denise Carlos, Jose Cano, Héctor Flores y Leah Gallegos, forma parte de los grupos de raíces hispanas nacidos en Los Ángeles que representan una vibrante comunidad y que hacen su propia música inspirada en ritmos latinoamericanos y otros géneros como el rock y el Hip hop.

Aunque los seis integrantes de Las Cafeteras llevan más de diez años creando música para construir puentes entre las comunidades, la presidencia de Donald Trump ha impulsado su mensaje de unión y de resistencia alrededor del país con propuestas musicales como “Tiempos de Amor”.

En medio de su lucha por enviar un mensaje a la Casa Blanca, la banda ya logró captar la atención del mandatario a principios de mayo luego de que el vicepresidente del Comité Nacional Demócrata (DNC), Keith Ellison, vistiera una camiseta del grupo con un mensaje en español: “Yo no creo en fronteras”.

En un encuentro con sus seguidores en Elkhart, Indiana, el propio Trump hizo referencia al mensaje mientras destacaba sus logros en materia de inmigración.

“La semana pasada, como ejemplo, el vicepresidente del Comité Nacional Demócrata, el congresista Keith Ellison, usted lo conoce, marchó en un desfile con una camiseta que decía, estaba muy orgulloso de ello, ‘no creo en fronteras. ‘”, recalcó Trump.

“¿Le molestó? Nosotros sabemos que le molestó, y eso es importante, que todos nos unamos en una sola voz para enviar ese mensaje”, apuntó French.

Para Denise Carlos, quien escribió la letra de “Tiempos de Amor”, la canción es algo muy personal. La joven recuerda que cuando era pequeña, su padre le contaba historias, algunas divertidas y otras de temor, de cómo era “cruzar” de ida y vuelta la frontera.

“Él siempre decía con su lindo acento: ‘Yo haría lo que sea por mi familia’, y mi mamá también. Entonces escribí estas letras para ellos; para mis vecinos, los inmigrantes y los que no sobrevivieron”, relata Denise.

El grupo quiere llevar más lejos la canción y por eso se propuso a hacer una propuesta más amplia alrededor del tema. El vídeo de “Tiempos de Amor” cuenta con la colaboración del grupo de danza Contra-Tiempo y fue grabado en el restaurante oaxaqueño La Guelaguetza.

“Usamos muchos iconos de la ciudad para que la gente se sienta identificada y orgullosa de lo que es y de este tema”, dice French.

En su afán por construir puentes, Las Cafeteras está colaborando con el grupo de St. Louis Making Movies, en un nuevo álbum con el que lanzan cada semana una canción.

Este viernes, los grupos estrenaron la versión de “El feo más bello”. La colaboración musical se inició con la canción “Tormenta”, que habla del dolor de un inmigrante que quiere regresar a su país pero las leyes no lo dejan.

La propuesta artística de estas dos bandas los ha llevado a una gira por ciudades fronterizas en Arizona y Nuevo México, donde quieren mostrar que la comunidad se puede unir cuando los desee.

“Si podemos mezclar el son jarocho, la cumbia, el rock, el reguetón, sonidos nativo americanos, el español, el inglés, lenguas indígenas y cantar en un escenario con otra banda, entonces por qué no unirnos todos para defendernos”, propuso French.

