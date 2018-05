USA estudia “medidas alternativas” para castigar a la empresa china ZTE

Washington, 14 may (EFEUSA).- El secretario de Comercio, Wilbur Ross, aseguró hoy que su departamento está explorando “medidas alternativas” para castigar a la empresa china de telecomunicaciones ZTE por sus exportaciones a Irán y Corea del Norte.

“ZTE hizo algunas cosas inapropiadas. Lo han admitido. La pregunta es, ¿hay remedios alternativos a los que originalmente habíamos presentado?, apuntó Ross en un encuentro en el Club Nacional de Prensa en Washington.

El pasado 16 de abril, el Departamento de Comercio anunció la prohibición a todas las compañías nacionales de vender componentes a ZTE de ahora a 2025, alegando que ésta no había cumplido el acuerdo que habían alcanzado el año pasado cuando se descubrió que había exportado a Irán y a Corea del Norte pese al embargo.

Ross dijo que no le sorprendería que la cuestión de la empresa china saliera en las conversaciones comerciales que esta semana hay programadas entre Pekín y Washington, aunque separó ambos temas.

“Se trata de una acción coercitiva separada del comercio”, apuntó.

Ross hizo estas declaraciones después de que el presidente, Donald Trump, afirmara este domingo que está trabajando con su homólogo chino Xi Jinping para ZTE “vuelva a hacer negocios, rápido” en EE.UU., en una aparente señal de conciliación con Pekín.

El mandatario lamentó que, como consecuencia de la sanción, “se han perdido muchos empleos en China” y agregó que el Departamento de Comercio “ha sido instruido para que lo solucione”.

En el momento de la sanción en abril, se acordó que ZTE pagaría una multa de 1.192 millones de dólares al Gobierno y emprendería medidas como el despido o sanción de los ejecutivos que habían violado esa prohibición.

Según Washington, sin embargo, esas acciones no se llevaron a cabo, por lo que procedió a restringir las operaciones de ZTE en el país.

Related