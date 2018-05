Dan a conocer la primera muerte por brote de E. coli en lechugas

Miami (EFEUSA).- Las autoridades sanitarias estadounidenses informaron de que una persona en California ha muerto como consecuencia del brote de E. coli vinculado a lechugas y que ha afectado hasta el momento a 121 personas en 25 estados.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de este país han divulgado 23 nuevos casos registrados en diez estados desde el pasado 27 de abril, incluida la muerte de una persona en California, cuya identidad no ha sido revelada, por este brote que obligó el pasado mes a sugerir que se evite comer lechugas.

En su más reciente actualización, los CDC agregan que Kentucky, Massachusetts y Utah se suman a la lista de estados afectados por este brote, iniciado entre marzo y abril en lechugas cultivadas en Yuma, en el suroeste de Arizona.

Del total de afectados, 52 personas han tenido que ser hospitalizadas, entre ellas 14 que han sufrido un tipo de insuficiencia renal llamada “síndrome urémico hemolítico”, señaló la agencia federal.

Debido a que las etiquetas de los paquetes a menudo no identifican las regiones en crecimiento, los CDC aconsejan a los consumidores “que tiren cualquier lechuga romana en sus hogares porque puede ser difícil saber si proviene de la región en crecimiento de Yuma”.

Los CDC agregaron que las personas eviten también consumir lechugas romana en restaurantes y locales públicos a menos que el establecimiento puedan confirmar que el producto no proviene de Yuma.

“Esto incluye cabezas enteras y corazones de romana, romana picada y ensaladas y mezclas de ensalada que contienen lechuga romana. Si no sabe si la lechuga es romana, no la coma y tírela”, aconsejan los CDC.

Los síntomas más comunes producidos por la bacteria Escherichia coli son fuertes dolores estomacales, vómitos y diarreas que pueden incluir trazas de sangre.

