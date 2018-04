Cantante invidente Janette Márquez lanza su primer disco

Miami, 12 abr (EFEUSA).- La joven soprano de origen dominicano Janette Márquez, cuyo primer álbum, titulado “Janette”, está ya disponible en todas las plataformas digitales, dijo hoy a Efe que su sueño es cantar algún día con el italiano Andrea Bocelli.

Márquez, nacida hace 26 años en el Bronx, Nueva York, de padres dominicanos, está promocionando en Miami el sencillo “Cuando el pasado vuelve”, uno de los temas de un álbum que contiene su versión del clásico “Gracias a la vida”, de la chilena Violeta Parra.

La artista descubrió su amor por la música cuando tenía nueve años y desde entonces es su refugio y su motor.

Márquez, que es invidente debido a una condición llamada glaucoma congénito, a muy temprana edad descubrió que cuando cantaba podía crear una conexión con los demás.

“Cuando no me sentía escuchada, cantar era una manera positiva de sentirme capaz y de darle algo la sociedad”, expresó a Efe.

La artista dijo que nunca se ha sentido limitada por su condición. “Siempre he mantenido la conciencia de que las cosas no son tan fáciles”, apuntó.

“Claro que tuve obstáculos, pero la música era el espacio para aspirar, ser fuerte, lograr. Alguien me dio una vez un maravilloso consejo: ‘Nunca dejes de sonar’. La música me dio el espacio para soñar”.

Hoy la joven cantante sueña en grande, pues dice que su misión es llevar su mensaje esperanzador al gran público, para que a través de su música “las personas puedan expresar lo que sienten”.

A la artista le gustaría musicalmente con sus artistas favoritos, como Luis Fonsi, Marc Anthony y, en especial, el tenor italiano Andrea Bocelli.

“El comparte mi misma condición, y creo que sería algo muy inspirador si cantamos juntos”, señaló Márquez, que ha sido catalogada por la crítica especializada como “una de las voces más dulces de la nueva generación de intérpretes latinos”.

En estos momentos la artista promueve su álbum y el vídeo de “Cuando el pasado vuelve”, que ya está disponible en YouTube.

Al mismo tiempo está planeando una gira de conciertos, que ella espera la lleve por el mundo para llevar su mensaje de siempre: “El amor existe. ¡Todo se puede lograr!”.

