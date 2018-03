Jennifer Lawrence: “El feminismo no es mojigatería”

Los Ángeles (EFEUSA).- Jennifer Lawrence, que regresa a la cartelera con la película de espías “Red Sparrow”, apuntó que en la actualidad hay cierta confusión sobre lo que es el feminismo y aseguró que, en su opinión, no tiene que ver con la “mojigatería”.

“Creo que lo que, con suerte, va a ser icónico en particular de este personaje (del filme ‘Red Sparrow’) es que hay una confusión ahora sobre lo que es el feminismo, y el feminismo no es mojigatería”, dijo la actriz en un vídeo junto al director Francis Lawrence facilitado a Efe en exclusiva por la distribuidora Fox.

La protagonista de “Red Sparrow”, argumentó que el feminismo significa “simplemente igualdad” pero no supone que hombres y mujeres sean similares o lo mismo en cuanto a sus características.

“Creo que es importante mostrar un personaje femenino icónico que es un ser sexual, que es dueña de su cuerpo y que se impone usando su mente”, indicó.

La ganadora del Óscar por “Silver Linings Playbook” (2012) es una de las estrellas más deslumbrantes e influyentes de Hollywood en la actualidad y además ha destacado a lo largo de su carrera por su lucha para lograr la igualdad de mujeres y hombres en la industria audiovisual, especialmente en aspectos como eliminar la brecha salarial por cuestión de género.

Gracias a “Red Sparrow”, Lawrence se reencuentra con Francis Lawrence, el director de tres películas de la saga “The Hunger Games” que lanzó a la fama a la actriz.

La cinta, que también cuenta en su reparto con Joel Edgerton y Charlotte Rampling, gira en torno a una joven reclutada contra su voluntad por un programa del espionaje ruso que la instruye para convertirse en una agente secreta letal.

“Lo que realmente me arrastró a esta historia fue Dominika (el personaje de Jennifer Lawrence). Creo que ella era el corazón y el alma de la película y su historia era la historia que estaba interesado en contar”, señaló el cineasta Francis Lawrence.

El director añadió que Dominika es “una heroína improbable”, que es “capaz de cosas que no esperas de los héroes modernos”, y argumentó que hay similitudes entre ella y Jennifer Lawrence.

“Tú tienes algo de que puedes mirar en una habitación y ves el lenguaje corporal de la gente, como que puedes detectarlo al instante y recibir la energía de la gente. Y puedes hacerlo muy rápidamente”, elogió el director en alusión a la protagonista de su cinta.

Related