Autora de libro “Wonder” aboga por una mirada “amable” hacia los inmigrantes

Miami (EFEUSA).- La escritora de ascendencia colombiana Raquel Jaramillo, conocida como RJ Palacio, espera que el éxito de su libro “Wonder”, que sirvió de base a la película del mismo nombre, permita amplificar una mirada amable hacia los inmigrantes en EEUU y a comprender quienes son los “soñadores”.

En entrevista con Efe, la autora del éxito de ventas expresó su anhelo de que no solo las maestras de escuela incluyan su libro en sus listas de lectura, sino que le “recordaran a sus alumnos y a sus padres que fue escrito por una hija de inmigrantes latinos”.

“Que sepan que lo escribió una mujer hija de padres colombianos, que habla español y que está usando su voz para que entiendan quienes son los ‘soñadores’ y todos los hijos de inmigrantes”, agregó.

La escritora aludió así a los jóvenes indocumentados que llegaron a EEUU siendo menores de edad y se beneficiaron con el programa federal de la Acción Diferida (DACA), el cual les otorgó permiso de trabajo y los salvó de la deportación, y que ha sido eliminado por la actual Administración del presidente Donald Trump.

Jaramillo, cuya ficción de 2012 “Wonder” se colocó ese año entre los libros más vendidos y fue llevada a la gran pantalla con Julia Roberts y Owen Wilson como protagonistas, se muestra preocupada con el actual clima político y social del país, a su juicio con ecos del nazismo que recorrió Europa en la primera mitad del siglo pasado.

“Los prejuicios y la ignorancia destruyen”, subrayó la escritora, nacida en Nueva York e hija de una pareja de inmigrantes colombianos que abandonaron su país a principios de la década de 1960 escapando de los prejuicios de la época contra un amor de divorciados.

“Para ellos fue muy duro, porque dejaron una vida acomodada”, relató.

La autora saltó a la primera línea del mundo editorial tras el éxito que logró su libro “Wonder”, traducido al español como “La lección de August: Wonder” y en el que aborda la historia de un niño de 10 años que tiene una deformación craniofacial congénita y va por primera vez a un colegio.

La publicación, a la que le han seguido otras nuevamente con el personaje de Auggie Pullman como protagonista, se inspiró tras ver la reacción de uno de sus hijos frente a un chico con una deformidad física.

Para la publicación de su libro infantil prefirió usar un seudónimo con el que rindió homenaje a su madre, la también autora Nelly Palacio, quien previó para su hija un futuro como escritora. Murió sin verla publicando historias en papel, pero la autora quiso hacerle un tributo manteniendo el apellido materno en su firma.

Jaramillo cuenta que no esperaba que la etiqueta con el mensaje “Sé amable” que acompañó las campañas de promoción del libro y de la película de 2017, de la que en estos días se estrena en formato DVD, resultase necesaria en la actual coyuntura en EEUU, marcada por una crispación hacia las minorías étnicas.

“Las cosas han cambiado drásticamente en el país desde que escribí ‘Wonder'”, se lamenta.

“No me identifiqué como latina entonces, porque no quería que el libro fuese incluido solo en el nicho de publicaciones para niños de otras culturas. Pero sí, también cuenta la historia de una familia multiracial y multicultural”, añadió.

En la ficción, la mamá de Auggie es de ascendencia brasileña, por eso los responsables de la elección del reparto en la película escogieron a Sonia Braga para el papel de la abuela. A su vez, el abuelo paterno es judío.

“Cuando veo a nuestro Gobierno atacando a inmigrantes, a latinos, a musulmanes, a afroamericanos, a cualquiera que no es blanco, veo que el mensaje de ‘Wonder’ de inclusión es más importante que nunca”, resaltó.

Jaramillo revela que se halla preparando una novela gráfica basada en la abuela de Julián, uno de los personajes de “Wonder”, que cuenta sus experiencias de niña en la Francia previa a la Segunda Guerra Mundial.

“Quiero que se entienda lo que pasó en ese momento. La historia puede repetirse si no conocemos ese pasado”, subrayó la autora.

Related