Rita Moreno: “las actrices latinas todavía estamos estereotipadas”

Miami (EFEUSA).- La veterana actriz puertorriqueña Rita Moreno, ganadora de un Oscar en 1962, afirmó que las actrices latinas “todavía están estereotipadas” y se declaró “orgullosa” de seguir trabajando en plena forma en la segunda temporada de la comedia “One Day at a Time”.

“Me siento tan feliz, pero sobre todo tan orgullosa de que a los 86 años aquí estoy funcionando, no sólo como mujer, adulta, ser humano, sino como actriz trabajando, y que en realidad me están pagando por algo que quiero con toda mi alma”, dijo Rita Moreno en una entrevista con Efe en Miami.

Rita Moreno, Isabella Gómez y Justina Machado interpretan respectivamente a la abuela, la madre y la hija de una familia de origen cubano en “One Day at a Time”, una serie de Netflix cuya segunda temporada se estrenó el pasado 26 de enero.

“Las actrices latinas todavía estamos estereotipadas. Tenemos que unirnos. Hay que perseverar”, dijo Moreno, quien puso como ejemplo a seguir a la comunidad cinematográfica afroamericana.

Moreno se trasladó a sus inicios en la gran pantalla, cuando sólo tenía 17 años, para comparar aquellos tiempos con los de ahora.

“Cuando yo empecé era horrible, era una profesión cruel, malísima para mi siendo una joven puertorriqueña, o latina”, recordó la “Anita” del musical cinematográfico “West Side Story”, un personaje que le valió el Oscar a la mejor actriz de reparto.

Ahora asegura que el panorama “está cambiando poco a poco”. “Tenemos que unirnos y creer en la esperanza”, aseveró la única actriz latina en haber ganado un Oscar, un Emmy, un Grammy y un Tony.

Respecto a la ausencia de actores latinos nominados a los premios Oscar, Moreno se remitió a las palabras de la actriz Viola Davis: “Simplemente, si no nos dan los papeles, no hay nominaciones. ¿Cómo van a recibir premios de nada si no hay los papeles para los actores?”, se preguntó.

Con más de 70 años de trayectoria, Moreno vive con máxima intensidad su papel en “One Day at a Time”, una serie que no considera la “típica” ‘sitcom’ y que trata temas como el miedo a la deportación, la depresión, el racismo o la homosexualidad de forma cómica, sin dañar su trascendencia.

“Me parece a mi que la cuestión de la homosexualidad de mi nieta, que tiene 15 años, es muy importante porque esto existe en el mundo. Pero hay muy pocos ‘shows’ que traten de cosas así”, dijo Moreno, que considera la serie una ventana para que salgan a la luz experiencias como esta.

La “abuelita”, como la llaman en la serie y alrededor de la cual gira el desenlace de la temporada, consideró la posibilidad de que la serie merezca un premio Emmy y destacó la autenticidad y originalidad de ésta como máximo aliciente para que haya recibido “tan buenas” críticas.

Una vez más, la actriz, que se trasladó a Nueva York cuando sólo tenía cuatro años, se esfuerza en poner un acento latino a su personaje, en este caso cubano.

“A mí lo que sea, yo soy actriz. Yo puedo ser lo que el papel requiere. Mi papel también tiene sus prejuicios y es tan teatral y dramática, pero por eso me encanta, y para una actriz como yo eso es divino para entretener y hacer gracia”, aseguró en una entrevista hecha en español.

Y aunque Netflix no ha confirmado todavía una tercera temporada, la actriz reconoció “tener mucho recorrido en la serie” y aseguró que el equipo está confiado en que encarnarán más historias de esta familia cubana que, sin renunciar a sus raíces, abraza su vida en Estados Unidos.

Preguntada por la adaptación que Steven Spielberg hará del musical “West Side Story”, la actriz se sobresaltó y confesó estar a la expectativa.

“No será posible que participe. En esa obra nunca había una mujer (mayor). Más que nada sería una distracción. Me interesa y a la misma vez me pone nerviosa”, aseguró.

“Si es una adaptación moderna habrá rap, entonces va a cambiar la coreografía de los bailes y van a cambiar las canciones”, reflexionó, aunque dijo que el trabajo de Spielberg “le encanta”.

