CAMPAÑA “YO TAMBIEN”.

Por: Horacio Ahumada.

Estimados lectores, finalmente después de años y años de que el abuso de las mujeres había estado oculto en el gobierno, espectáculos, hogares, familias y lugares de trabajo, etc., finalmente están saliendo al conocimiento público gracias a que mujeres valientes se atrevieron a denunciar a sus agresores que por años y años abusaban de ellas, ya sea de forma verbal o física. Esto se está dando aquí en los Estados Unidos comenzando por la industria cinematográfica hasta llegar a las altas esferas políticas y gubernamentales, sobre todo de legisladores y funcionarios de alto nivel que se han visto obligados a renunciar, sin embargo los hechos aunque hayan sucedido hace veinte , treinta o cuarenta años atrás son tomados en cuenta hoy en día, pero hay un personaje muy importante que al parecer está siendo señalado ahora por 16 mujeres, me refiero al presidente de los Estados Unidos el señor Donald Trump, es por ello que hay que tomar nota de estos hechos ya que al parecer una de ellas se está animando hacer la denuncia o la demanda formal hacia la persona de Trump, lo cual resultaría muy peligroso para el mandatario verse involucrado en una situación que está de moda en la campaña “Yo También” o “Me Too”. Mucho seria de buena ayuda para nuestras mujeres que a nivel América Latina se armaran de valor y se unieran en denunciar no localmente, sino internacionalmente a través de una Organización respaldada por la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) para darles protección y soporte a mujeres acosadas y abusadas sexualmente por todo tipo de hombres desde obreros, campesinos hasta famosos , grandes empresarios y poderosos políticos que hoy en día quizás estén ocultando abusos contra gente indefensa ante el poder que ellos tienen. Gracias a los medios de comunicación y redes sociales sabemos de esto hoy en día, pero no quito dedo del renglón para protestar en contra de gobiernos como por ejemplo el de Venezuela que quieren acabar con los medios de comunicación y también que a últimas fechas ya le tienen echado el ojo de eliminar las redes sociales por ley, imagínese usted el retroceso que muchos quieren para esconder sus acciones quizás muy asquerosas ocultas ante todo mundo. Debemos de entender que el mundo está cambiando y la libertad debe ser lo primero, es increíble que estados de gobierno como el de Cuba tengan restricciones hasta de salir fuera del país y Venezuela va en los mismos pasos de la revolución cubana, mantener la gente pobre e indefensa para que los tiranos puedan ejercer su poder libremente, y preguntome yo, con todo eso como podría manejarse el abuso y acoso sexual de millones de mujeres en el mundo, imagínese estos estereotipos de gobierno como el Medio Oriente y el Oriente, no me quiero ni imaginar; pero animo a las mujeres a que no dejen de denunciar y que esta plaga de denuncias se expanda hasta esos lugares donde las mujeres no tienen en estos momentos ninguna esperanza de salir adelante, con la frente en alta por haber denunciado a sus agresores. Espero que el “Me Too” sea de expansión mundial. GRACIAS.