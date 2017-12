Genesis G80 AWD 3.3T 2018: Valor inigualable por el precio

Por Gustavo A. Montoya

En el 2015, Hyundai anunció su línea de autos de lujo con el Génesis un sedan de tamaño completo. Pero este auto no es completamente nuevo. Hyundai venía produciendo el Génesis y el Equus que habíamos evaluado en el 2014 creando en el G90 la unión perfecta para lanzar su línea de lujo, eliminando completamente el Equus para el 2016.

Esta semana, recibimos el G80 AWD 2018, que llega con impacto y sorpresa para alucinar a cualquiera. Manteniendo su parilla frontal, el G80 se presenta imponente y en la medida que recorrí la vista de frente hasta atrás con admiración, la líneas aerodinámicas suavizan esa desafiante parrilla con mucha sutileza. El auto es una casi una pulgada en cada lado más amplio que el frente dándole el toque juvenil y deportivo. En dos años el Equus es pasado olvidado y nunca llego a confundirse en el mar de opciones para el consumidor. Hyundai tenía una tarea fuerte en eliminar el EQUUS de la mente de los pocos que la conocieron y que se impusiera el Genesis como marca de lujo a largo plazo.

Lo lograron. Me sorprendió en el último año como el G80 a tocado a todas las generaciones de consumidores desde el joven hasta el adulto maduro que desea la comodidad y confort a precio mucho menor en comparación de BMW, AUDI, MERCEDES, CADILLAC, y LEXUS. Hyundai, ahora si tiene su marca de lujo con reconocimiento: GENESIS. La empresa ha entregado un auto con un elegante diseño enfocado en accesorios y tecnología para el conductor, suspensión refinada y características avanzadas en seguridad por varios miles de dólares menos que sus competidores. El Génesis viene en 4 modelos: El 2018 ofrece el G70, G80, G80 Sport y el G90. Evaluamos el G80 AWD con precios que empiezan en $41,750 hasta $59,500 cada uno con su equipamiento completo y opción de tres motores. 3.8L V6, 3.3L V6 y 5.0L V8. Sus competidores con estos mismo accesorios estándar costarían $84 mil dólares como el Lexus GS de 467 hp con motores V8. (La tracción es opcional con tracción en dos ruedas, RWD, o todas las ruedas, AWD como el auto evaluado).

El interior es infinitamente amplio. La lista de comodidades es larga: Tres zonas de clima: conductor, pasajero delantero, y los pasajeros de atrás. Tiene el sistema de navegación con información de tráfico en tiempo real. El sistema de sonido con 17 parlantes marca Lexicon y capacidad Surround, radio satelital, Radio HD, CD/DVD de 6 discos, con interfaces independientes para Ipod, Auxiliar y Bluetooth no dejan nada por fuera que sea conectable todos. Sus puertas se ajustan con el sistema automático de cerrado suave G90, y es extremadamente silencioso aislando el ruido externo (62 db a 70 mph). El asiento tiene más combinaciones que las pudiera imaginar y además se ajusta lateralmente para que en las curvas no se ruede del asiento. Se navegan las opciones del sistema con un botón tipo ratón estático en la pantalla de 12.3 pulgadas. Casi el tamaño de una computadora laptop. Tiene un tablero completamente digital tipo LCD a todo color para velocímetro y demás, y 4 cámaras que rodean el auto dando visualización 360 grados en la pantalla. Honestamente todo es fácil de utilizar porque en ningún momento tuve que abrir el manual de operaciones para operar todos sus accesorios y me pude familiarizar con todo el equipamiento en minutos. En cuanto a seguridad: Me gusto que el auto viene equipado con una pantalla de 9.7 pulgadas simulada en el vidrio frente al conductor llamada “Head-up Display” mostrando velocidad e instrucciones de navegación, y ahora en el 2018 más opciones de colores y personalización. También incluye todo los monitores de puntos ciegos laterales, el sistema de monitoreo de cambio de carril, sistema anticolisión frontal y cámaras alrededor del auto.

Los pasajeros de atrás, disfrutan de amplio espacio y sobre todo la comodidad en asientos en donde se puede dormir o descansar en viajes largos. Especialmente el quemacocos panorámico que nos permitió ver la súper luna del domingo. Las cortinas retractables lo hacen muy privado y aíslan la luz natural directa o la de los autos si los pasajeros lo desean. Así que para quien tiene un presupuesto por encima de 40 mil dólares y busca un auto con todas las comodidades de lujo con un valor convincente a 20 a 30 mil dólares menos de las marcas de lujo, el G70, G80 o el G90 es una excelente opción.

Nota: El Mundo Communications recibe autos de diferentes fabricantes y concesionarios para probar. El Mundo no endosa estos productos solo reporta en base a información concedida por el fabricante y la experiencia en la conducción del vehículo durante el periodo préstamo del vehículo. Los precios varían de acuerdo a los accesorios opcionales disponibles para cada modelo como lo expide el fabricante.

Foto genesisnewsusa.com