Museo de los Grammy acoge una exposición sobre la vida y obra de Carlos Vives

Los Ángeles, (EFEUSA).- El Museo de los Grammy presentó la exposición “Deep Heart: Roots, Rock & The Music of Carlos Vives” (Corazón profundo: raíces, rock y música de Carlos Vives), una mirada íntima a la carrera del colombiano, pionero de la integración de los sonidos indígenas y del vallenato en la música popular.

“Es algo maravilloso”, concedió el artista en declaraciones a un reducido grupo de medios, entre ellos Efe. “Nunca imaginé algo así. En realidad nunca he esperado nada. Solo creo de corazón en lo que hago, y esta es la oportunidad de contar mi historia y mostrar la música de mi país”, añadió en este museo de Los Ángeles (EE.UU.).

La galería encierra el traje que Vives lució en su primera telenovela (“Escalona”) y su primer Grammy (de 2001, al mejor álbum tradicional latino, por “Déjame Entrar”).

“Ese trabajo generó muchos comentarios sobre el sonido, lo denominaron el movimiento ‘Colombian Pop’ o ‘Tropi Pop’, y atrajo la atención de muchos artistas colombianos de diferentes regiones que hoy trabajan con esos patrones tradicionales mezclados con sonidos modernos”, apuntó Vives, citando a colegas como Juanes o Fonseca.

En el Museo también se encuentra su Grammy Latino de 2015 al mejor disco contemporáneo tropical (por “El rock de mi pueblo”) y objetos que aparecen en el videoclip de “La bicicleta”.

Asimismo, se aprecian las notas y las letras que escribió a mano durante la grabación del disco “Corazón profundo”, de 2013.

“Es un viaje desde mis raíces del folclore hasta la búsqueda de la modernidad. Yo buscaba ser un Elvis local, con comienzos muy humildes, pero siempre quise que mis espectáculos fueran brillantes”, valoró el de Santa Marta.

“Estoy satisfecho con mi camino, pero es un camino inagotable. Vienen nuevos sonidos. Me veo trabajando durante muchos años aún”, confesó el cantante de 56 años, que lanzó su primer álbum, “Por fuera y por dentro”, en 1986.

“Hay muchas historias aún por contar y mucho por descubrir. Apenas hemos abierto un universo muy especial”, declaró el artista, quien aprovechó para expresar sus deseos de paz para Colombia.

“Nos tenemos que poner de acuerdo para conseguir un país con más equidad y en el que nos veamos representados. Hay que curar las heridas y que se acaben las guerrillas”, manifestó.

Esta muestra sobre el ganador de dos Grammys y 11 Grammys Latinos permanecerá abierta hasta noviembre del próximo año.

“Es un honor absoluto poder rendir homenaje a uno de los artistas latinos más influyentes y a la música de Colombia a través de esta exposición”, indicó Nwaka Onwusa, organizadora de la muestra.

“Carlos ha ayudado a dar forma al nuevo sonido colombiano y latinoamericano”, agregó.

Por su parte, Scott Goldman, director ejecutivo del museo, destacó que Vives ha tenido “un enorme impacto en la música de Colombia y en la de EE.UU.”, y recalcó sus esfuerzos humanitarios a través de la escuela musical Río Grande.

Los estudiantes de ese centro, de entre seis meses y 12 años, reciben fundamentos de música y práctica instrumental para lograr “un balance entre el aprendizaje teórico y lúdico, la interpretación individual y la práctica colectiva”.

Vives lanzó hace tres días su nuevo álbum, titulado “Vives”, un trabajo que cuenta con 18 canciones y está lleno de “historias y mensajes urgentes”.

“He ido recogiendo experiencias sin perder la esencia. Hoy se piensa en cómo hacer una canción que vaya a tener más vistas, más ‘likes’ y vaya a sonar más en la radio… yo pienso en el álbum, en contar historias”, dijo recientemente el artista a Efe.

“Vives” incluye canciones ya conocidas como “La bicicleta” (en colaboración con Shakira), “Robarte un beso” (con Sebastián Yatra), “El orgullo de mi patria” (dedicado a los ciclistas colombianos), “Pescaíto” y “Al filo de tu amor”.

Related