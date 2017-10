Por: Horacio Ahumada.

Una guerra nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte seria una catástrofe mundial. No soy experto en cuestiones de misiles balísticos con cabezas reducidas para comprimidos nucleares, pero por lo menos me imagino las consecuencias de desgracias para el mundo que no tiene nada que ver con cuestiones de diferencias políticas y de diferente manera de pensar entre estos dos países. Sin embargo debemos de considerar que si el presidente de cualquiera de estos dos países en conflicto diera la orden de “fuego” nos traería consecuencias de muertes de personas, plantas, animales, vida acuática y el ambiente del aire. No me quiero ni imaginar que por ejemplo si un misil norcoreano es interceptado en el océano pacifico cerca de Alaska por ejemplo si explotara y sus residuos radioactivos contaminaran la vida de los salmones, ballenas y otros animales, traería una perdida horrible, daños ecológicos de dimensiones extraordinarios, la perdidas de la economía pesquera, el descontrol y disparo de precios, no tenemos ni la menor idea de las magnitudes del daño mundial que esto acarrearía; es por demás decir que pasaría si cayera en una gran ciudad surcoreana, japonesa o bien estadounidense y la pobre gente inocente que vive quizás bajo un régimen de terror y control gubernamental que no le quedaría otra más que esperar la muerte o bien correr despavoridos hacia Corea del Sur o a China, perdiendo su hogar, su familia, sería un caos poblacional de dimensiones apocalípticas. Creo que si hay una buena intervención de China y Rusia para detener el avance de desarrollo nuclear que no para en Corea del Norte seria la gran solución con un buen sitio estratégico a base de frenar la economía norcoreana para acabar con los recursos que para no permitirle la continuidad de estos avances en el desarrollo de misiles y ojivas nucleares. La verdad no se que están esperando estos “padrinos” de Corea del Norte para detener a un loco líder obsesionado con juguetes de guerra tan peligroso no solo para los Estados Unidos, Japón y Sur Corea sino para todos nosotros porque un movimiento armamentístico de este gran calibre nuclear afectaría la vida y la economía del mundo entero sin contar la población inocente que nada tiene que ver con ideales políticos y odios de gobierno. La verdad no espero una reacción inteligente de una persona como el líder de Corea del Norte que verdaderamente representa una amenaza mundial, es por ello que seria súper urgente la reunión entre las potencias involucradas en un probable conflicto bélico, esta reunión seria en la ONU con Rusia, China, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y por lo menos un representante de Corea del Norte para llegar a un muy urgente acuerdo inteligente de parar por lo menos la carrera armamentística nuclear y firmar un acuerdo económico y de paz para la conveniencia de todos, de no ser así, la situación se tornaría grave y mas lo seria en el caso de que se dé la orden de disparar y venir el caos mundial que nadie queremos. Señoras y Señores esto es más grave de lo que pensamos. GRACIAS.