ONU, NORTH KOREA Y VENEZUELA.

Por: Horacio Ahumada

El presidente Donald Trump por primera vez se presentó ante más de 150 líderes mundiales en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con consignas tales como decir en números los empleos en los Estados Unidos y de mencionar que mas empresas estarían de regreso a los Estados Unidos, después empezó a arremeter en contra del terrorismo y el miedo que tratan de sembrar a nivel mundial. Uno de sus mayores objetivos fue el haber mencionado las amenazas de Corea del Norte y el peligro que este régimen representa a nivel mundial. Llamo operación suicida los movimientos de los norcoreanos porque pese a las sanciones impuestas no le causaron ningún desanimo en continuar el desarrollo de armas, bombas atómicas y misiles nucleares. Donald Trump lanzo la amenaza de que si los Estados Unidos es forzado a defenderse, no tendremos otra opción de destruir completamente a Corea del Norte y catalogo al líder Kim Jong un como el “hombre cuete” agregando a sus adjetivos como un depravado también. El presidente pidió hacer mas y prácticamente le paso la papa caliente a los miembros de la ONU pidiéndoles aislar totalmente a Corea del Norte sobre todo al régimen de gobierno. Dijo también que ya era tiempo que la única opción para Corea del Norte era desnuclearizarse y no ser manipulada o gobernada por una banda de criminales, ya que están matando de hambre a su pueblo por estar enfocados en gastar lo que tanto se necesita para alimentos e inversiones para fuentes de trabajo en los juguetitos bélicos que tanto placer le causan a su líder. Trump lo acuso también de llevar un régimen que encarcelo a un estudiante estadounidense devolviéndolo prácticamente sin vida y acusándolo de haber asesinado a su propio hermano para evitar así cualquier conflicto o malentendido por la sucesión del poder. Después fue contra Irán por la cuestión del enriquecimiento del Uranio para la fabricación de bombas atómicas, que era una vergüenza señaló Trump. arremetió también contra el islamismo extremista generado por el Isis. Agradeció China y Rusia su apoyo para detener el suicidio de Corea del Norte invitando a los presente a luchar y sacrificarse por la paz, pero que estaba preparado por hacerlo por cuenta propia en caso de no lograr un consenso de apoyo mundial. Obvio esta decir que con todas estas palabras y sobre todo de desaparecer a Corea del Norte dejo nerviosos a muchos de los de presentes, así como a la opinión mundial, lo que pasa dijo es que hemos dejado por más de diez años que Pyongyang siga desarrollando estas armas de destrucción masiva, la verdad que más de la mitad se quedaron con la boca abierta. En cuanto a Venezuela dijo que su dictadura actual es totalmente inaceptable ya que la crisis que de pobreza y miseria que están viviendo los venezolanos no puede seguir mas e insto al foro que deben ayudar en realizar elecciones limpias sin necesidad de imponer el socialismo o el comunismo que comprobado esta solamente lleva al sufrimiento al pueblo que está bajo ese sistema. Les dijo que deberían dejar que las instituciones democráticas sean destruidas, ni quedarse al margen y quedarse mirando la tragedia venezolana sin hacer nada. GRACIAS.