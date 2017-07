Persiste la ausencia de representación hispana en Hollywood, según estudio

Los Ángeles, 31 jul (EFE).- Latinos, mujeres y otras minorías no han ganado terreno en el cine de Hollywood pese una década de activismo para lograr una mayor representación, señala un informe divulgado hoy por la Universidad del Sur de California (USC).

Sólo 3,1 % de personajes hispanos aparecen hablando en las 100 películas más importantes de 2016, detalla el análisis de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la USC.

“Éstos son problemas sustentados y sistemáticos”, afirmó hoy Stacy Smith, profesora de USC y autora del estudio denominado “Desigualdad en 900 películas populares”.

Precisa que 70,8 de los personajes eran blancos, y sólo 13,6 % afroamericanos y 5.7 % asiáticos.

“Es imposible mirar estos datos sin concluir que mucho del activismo alrededor de la representación en la pantalla de los últimos años, no ha sido exitosa”, anotó Smith.

En el caso de las 100 mejores películas de 2016, 54 no incluyen personajes latinos, 25 no presentan afroamericanos, y 44 carecen de personajes asiáticos. Igualmente, 72 de las cintas no caracterizaron mujeres hispanas.

Por otro lado, 66 % no tenían personajes femeninos asiáticos y 47 % carecían de mujeres afroamericanas que hablaran en las películas.

En general, sólo 11 de las 100 películas más importante de 2016 carecieron de un personaje femenino de raza blanca no hispana.

El informe destaca que otras minorías como las personas discapacitadas o los pertenecientes a la comunidad LGBT también presentan muy poca representación en el cine de Hollywood.

El análisis sugiere que las compañías productoras “establezcan metas de inclusión” y hagan un seguimiento del progreso para lograrlas, incluyendo el personal que trabaja detrás de cámaras.

“Se tienen que hacer esfuerzos en áreas donde ocurre el aprendizaje, la búsqueda y el trabajo para asegurar que los ambientes no disparen los estereotipos”, propone.

Smith además sugiere que se agregue una “cláusula de igualdad” a los contratos de talento de alto perfil para abrir más las audiciones y la contratación a los grupos subrepresentados, tanto en la actuación como en el trabajo detrás de cámaras.

El informe igualmente hace un llamado a los consumidores para que favorezcan las películas con personajes de las minorías y a los accionistas de las empresas de cine para que exijan más transparencia y responsabilidad en la contratación de estos grupos.

