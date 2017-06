IRS urge a contribuyentes a renovar ITIN que vencen a finales del 2017

Atlanta (GA), 21 jun (EFEUSA).- El Servicio de Rentas Internas (IRS) urgió hoy a los contribuyentes cuyos Números de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) expiran este año, a renovarlos a la mayor brevedad posible para evitar complicaciones con sus declaraciones de impuestos en un futuro.

“Aplicar ahora, durante la temporada baja, les asegurará un servicio más rápido”, dijo hoy en conferencia de prensa el comisionado de Salarios e Inversión del IRS, Kenneth Corbin.

El proceso de renovación para 2018 que inicia hoy, tres meses antes que el año pasado, es para aquellos contribuyentes que no han utilizado su ITIN en una declaración federal de impuestos al menos una vez en los últimos tres años consecutivos y que expirarán el 31 de diciembre de 2017, además de los ITIN con los dígitos del medio 70, 71, 72 o 80, que también expiran a final del año.

Estos contribuyentes tienen la opción de renovar el ITIN para toda la familia, de una vez, al igual que aquellos que recibieron una notificación del renovación del IRS y los familiares tengan un ITIN que no tenga estos números en el medio.

Los miembros de la familia que pueden incluirse son el cónyuge y cualquier dependiente reclamado en la declaración de impuestos, advirtió el IRS.

Asimismo, los contribuyentes con números de ITIN 78 y 79 en el medio expirados el año pasado, también pueden renovarlos a partir de hoy.

“Si los contribuyentes tienen un ITIN expirado y no lo renuevan antes de la temporada de declarar sus impuestos el próximo año, podrían enfrentar un retraso en su reembolso además de que podrían no ser elegibles para ciertos créditos”, dijo el funcionario.

El IRS enviará este verano una notificación (CP-48) a los contribuyentes que deben renovar su ITIN para presentar una declaración de impuestos, en la cual se explicarán los pasos a tomar para renovar el documento.

No obstante, Corbin exhortó a los cerca de 1.3 millones de contribuyentes afectados a que renueven su ITIN antes de recibir el recordatorio por correo en agosto.

Entre los documentos que deben presentarse para la renovación del ITIN están los informes médicos de Estados Unidos de dependientes menores de 6 años, récords escolares para dependientes menores de 18 años, facturas de alquiler, estados bancarios o facturas de servicios públicos con el nombre de solicitante y una dirección en Estados Unidos, en caso de que sea mayor de 18 años.

Los Números de Identificación Personal del Contribuyente o ITIN son utilizados por personas que no son elegibles para un número de Seguro Social para declarar impuestos.

Los nuevos requisitos fueron aprobados en 2015 bajo la Ley de Protección contra Alzas de Impuestos a los Americanos (PATH).

