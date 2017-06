Chile y Alemania se disputan el liderato y un puesto en las semifinales

Kazán (Rusia), 21 jun (EFE).- Chile y Alemania se disputarán mañana, jueves, el liderato del Grupo B de la Copa Confederaciones y además un puesto en las semifinales tras ganar ambos su primer encuentro.

El partido, quizás el de más nivel de la primera fase de este torneo, se presenta atractivo, ya que ambas selecciones juegan al ataque, no destacan por su fortaleza defensiva y tienen la vista puesta en llegar lejos en el Mundial de Rusia 2018.

La Roja arrancó con buen pie, ya que ganó ante una correosa Camerún (2-0), aunque dejó unas cuantas dudas: la debilidad defensiva, personificada en un errático Jara, y la ya crónica falta de acierto de cara al gol.

Tuvo que salir el renqueante Alexis Sánchez a resolver el partido en la recta final, aunque el equipo de Juan Antonio Pizzi tuvo ocasiones de sobra en la primera parte para marcar más de un gol.

Vargas no está fino y los jugadores de banda no vuelan como acostumbran, por lo que todo depende de una genialidad del futbolista del Arsenal o de la llegada desde segunda línea de Arturo Vidal.

Alexis tenía un pie hinchado tras el encuentro ante los “leones indomables”, pero demostró que está totalmente recuperado de sus problemas de tobillo en el último entrenamiento disputado el martes en Moscú antes de desplazarse este miércoles a Kazán.

Su sustituto, Puch, estuvo muy tímido durante el tiempo en la cancha del Spartak y demostró que aún está demasiado verde como para ser titular.

También será de la partida Aranguiz, que pidió el cambio ante los africanos al sentirse ahogado, pero no por una molestia o lesión muscular.

No parece que Pizzi vaya a aprovechar el partido ante los alemanes para rotar, ya que el equipo sudamericano se juega mucho en este partido, aunque con ganar a Australia en la última jornada tiene la clasificación garantizada.

En caso de caer ante la “Mannschaft”, los chilenos podrían verse las caras en semifinales con la Portugal de Cristiano Ronaldo, siempre que las “quinas” derroten esta tarde a Rusia.

Por ello, los chilenos quieren evitar especulaciones y derrotar a la campeona mundial, que ha venido a la Copa Confederaciones con un equipo repleto de jóvenes y en el que el jugador más veterano tiene 29 años.

El equipo de Joachim Löw disipó cualquier duda sobre la calidad de un equipo en el que no han sido convocados ni Neuer ni Kroos ni Ozil ni Muller, entre otros.

La primera parte de los alemanes ante Australia fue primorosa y la nueva hornada de futbolistas teutones parecían un vendaval, aunque sólo marcaron un gol a los cinco minutos y otro de penalti antes del descanso.

El propio Löw y los expertos destacaron en especial a Brandt y a Goretzka en los primeros cuarenta y cinco minutos, y a Werner en la segunda parte.

En cambio, la defensa se mostró endeble, especialmente debido a que Héctor y Kimmich descuidaron sus labores en defensa, lo que dejó ‘vendidos’ en muchas ocasiones a los centrales Mustafi y Ruediger.

Leno tampoco dio seguridad, ya que falló estrepitosamente en el segundo gol y en el primero dio la impresión que pudo hacer más, pero Löw lo defendió, por lo que no es seguro de que sea sustituido por el barcelonista Ter Stegen.

En el centro del campo podría entrar Emre Can, que sólo jugó unos minutos ante los oceánicos, mientras en la delantera Werner podría tener su oportunidad, ya que Wagner desaprovechó todas las ocasiones de las que dispuso.

Eso preocupa a Löw, ya que hace tiempo que los alemanes tienen problemas para materializar las ocasiones que crean, aunque jugadores como Goretzka tienen mucho gol.

El pronóstico del tiempo amenaza lluvia mañana por la tarde en Kazán, un factor que puede beneficiar a los alemanes, más acostumbrados a jugar en esas condiciones.

Alineaciones probables:

Chile: Herrera; Isla, Medel, Jara, Beausejour; Díaz, Vidal, Aránguiz; Fuenzalida, Vargas, Alexis Sánchez.

Alemania: Leno; Kimmich, Ruediger, Mustafi, Hector; Emre Can, Goretzka; Brandt, Stindl, Draxler; Werner.

Árbitro: Alireza Faghani (IRI).

Estadio: Kazán Arena.

Hora: 21:00 hora local (18:00 GMT)

