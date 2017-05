Honda CR-V 2017 Touring AWD: Amplia y cómoda

Por Gustavo A. Montoya

El Honda Accord, con una reputación de más de 35 años, sigue demostrando estar en la punta de tecnología y al frente en los primeros lugares de muchas evaluaciones nacionales. Le damos la bienvenida a la CR-V de Honda 2017 que podría prometer igual reputación hacia el futuro.

En una de mis columnas anteriores hablaba sobre dos interesantes tendencias en la industria de autos y el consumidor: la primera es la tendencia de todos los fabricantes a modelar los autos hacia los estilos SUV (siglas en ingles, “Sport Utility Car”) y todos sus derivados CUV (siglas en ingles, “Crossover Utility Vehicle”). Hasta una nueva categoría nació recientemente: SUV subcompacta o mini. Por lo mismo, la segunda tendencia del mercado, es la competitividad entre fabricantes y sus propias líneas en estas mismas categorías.

El Honda CR-V es vehículo más grande que un compacto Honda FIT y más grande que la HR-V de Honda. El espacio es bastante competido: En total puedo contar casi 42 Autos CUV/SUV compactos de casi todas las marcas y realmente es sobresaturado el tratar de compararlos todos para una compra. Por eso es importante ver las evaluaciones para facilitar el proceso de descarte.

El modelo CR-V es amplio para los 5 pasajeros y tiene buen espacio de carga atrás también. Me sorprendió ya que esta casi tan grande como la Mazda CX-5 y algo más pequeña que una Mazda CX-9. Con la segunda fila de asientos desplegados hacia adelante, el espacio es mucho mayor, haciendo de este CUV un verdadero burrito de carga para una familia pequeña. Pude poner una bicicleta de montaña fácilmente atrás con espacio adicional para más carga. El auto es muy útil para un pequeño negocio que requiera la versatilidad de carga, economía y utilidad en las tareas diarias de la pequeña empresa. También trae el lujo adicional y comodidad propia de Honda con una cabina muy silenciosa. El diseño y material del interior me pareció muy bueno. También viene con todos los accesorios de seguridad de Honda, monitores en la parte trasera, navegación con GPS, radio satelital, Blutooth, USB y demás conexiones, freno de emergencia electrónico, botón para aguante de frenos en subidas excelente para las inclinadas calles de Seattle, equipo de sonido con 6 parlantes da un paquete preciso por el precio. Viene opcionalmente con el corrector de carriles, sistema anticolisión y mitigador de velocidad dependiendo de la distancia del auto en frente y el cómodo accesorio de iniciar el motor remotamente.

Mi único negativo, es que su economía está un poco sobre aumentada. Recorrí 285 millas entre Seattle y Wenatchee ida y vuelta con un tanque completo de 14 galones y me dio un promedio de 20.35 millas por galón. El fabricante reporta que es entre 24 y 34 mpg’s con 190 caballos de fuerza. Es importante anotar que en varias áreas tuve que conducir a más de 60 millas por hora por el tráfico tan rápido y mi edición era la Touring con tracción de 4 ruedas que hace que se consuma más gasolina que transmisión sencilla. Sin embargo no me pareció que la CR-V me dió el rendimiento que esperaba, aunque el tablero me mostraba un promedio de 26.7mpg.

El CR-V viene en cuatro modelos LX, EX, y EX-L Touring empezando en $24,045 hasta $34,720 en el mejor equipado, con todos los accesorios. Todos están disponibles con tracción de 2 y 4 ruedas, lo cual lo hace fenomenal para nuestra región cuando llega el invierno. Sin lugar a dudas, el CR-V es una excelente opción para quien busca un mini SUV o un CUV compacto.

Nota: El Mundo Communications recibe autos de diferentes fabricantes y concesionarios para probar. El Mundo no endosa estos productos solo reporta en base a información concedida por el fabricante y la experiencia en la conducción del vehículo durante el periodo préstamo del vehículo. Los precios varían de acuerdo a los accesorios opcionales disponibles para cada modelo como lo expide el fabricante.

Foto hondanews.com