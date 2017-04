Previo al GP de Rusia

¿Qué paso en el GP de Bahrain? El gran premio del desierto resulto una carrera estratégica de victoria o frustración, dependiendo desde que asiento se vio:

Victoria: merecida e indiscutible de Vettel -¡Forza Ferrari! Graci a tutti per la grande macchina!- dijo agradecido en Italiano el Alemán a través del radio. Arribo a la cuadriculada 6.6 segundos adelante de Hamilton que llego algo frustrado a ocupar el segundo escaño del pódium. En Bahrain se aclaró quién es el piloto #1 en Ferrari, luego que Kimi (frustrado) tuvo que dejar pasar a Vettel porque: “Fernando is faster than you” para los que no recuerdan o saben a qué me refiero hagan clic aquí: https://goo.gl/3Hf2kL

Frustración: Hamilton castigado con 5 segundos ¡por conducir despacio en el carril de alta velocidad de Pits! (suena a broma pero no lo es), no fue por manejar como abuelita, estaba tratando de frenar a Ricciardo y darle tiempo a los mecánicos que despacharan a Bottas que entro antes que él. Nos pareció que se tardaron demasiado en meterlo a cambio de neumáticos, se veía venir el “undercut” de Ferrari a leguas y una vez ejecutado ni siquiera las órdenes de equipo a Bottas (seguramente frustrado) para dejar pasar a su coequipero proveyeron lo necesario al número 44 para cerrar la brecha con Vettel, ni siquiera eliminando los 5 segundos de penalti le proporcionarían al inglés la victoria. Diferencia final con Vettel: 6.66 segundos (los numerologos ya deben estar especulando)

Victoria para “unos” y frustración para otros (del mismo equipo que los “unos”) presenciamos el famoso: “Fernando is faster than you”/ “Team orders” en Ferrari y Mercedes, hace años que no se veía tan abiertamente, específicamente en la pelea por los primeros lugares, la última que recordamos es la también famosa “Seb: Multi-21, Multi-21” orden que Vettel desobedeció rebasando arrabaleramente a Weber para mal conquistar el GP de Malasia en 2013. Fue un pódium amargo, caras largas y buus (en lugar de champagne alegre) como respuesta a la victoria ensuciada por el desacato del Alemán. ¿Veremos más “team orders” en 2017? Seguro que sí.

Frustración: ¿Qué onda con la mala racha de Stroll? El niño súper rico le está costando mucho dinero a Williams en el campeonato de constructores, esta vez parece que no fue su culpa pero lleva accidentado y sin terminar 3 de 3 carreras (¡Ulala!), en las primeras vueltas del GP de China casi se ejecuta a Checo, ahora le toco a Sainz que resulto culpable, según los marshalés de pista, con castigo de tres posiciones para la próxima parrilla de arranque en Rusia (frustrado x 2). Un sentido “Lástima Margarito” para Max Verstappen con falla de frenos y parada (súbita) contra el muro (sip, también frustrado).

Victoria del Astro Azteca Checo “ni crean que voy a terminar fuera de puntos” Pérez, igual que Alonso (pero con mejor resultado) dio otra vez clase de manejo adelantando cinco posiciones (de la 18 a la 13) en el arranque para terminar en séptimo lugar ¡Qué bien maneja Checo! Y que frustrante es pensar hasta donde llegaría si estuviera conduciendo un Williams (nótese la frustración del que escribe). Continuando con victorias: Ocon anota puntos ¡por tercer GP consecutivo! Force India continua defendiendo el 4to lugar del campeonato de constructores, pese a un auto más mediocre que rosa y gracias al destacado manejo de sus pilotos, a ver si les mejoran las #PinkPanthers en España, así paso el año pasado. Adicionalmente, victoria a Massa que finalizo por delante de Checo en sexta posición poniendo el marcador después de tres carreras: Massa 2 – Checo 1.

Victoria y mención especial a Pascal Wehrlein que termino con su Sauber en onceavo lugar, delante de su compañero de equipo y debutando tras tres carreras en la banca, luego de un estrellón en la Carrera de Campeones que le lastimo algunas vertebras y, una guerra de especulación en los medios que quizás le lastimaron el ego y sus sentimientos. Pascal apago la lumbre de la especulación manejando como campeón, hizo estrategia de una sola parada (fue el único), acumulando ¡45 vueltas en el mismo set de llantas amarillas (si 45)!

¿Victoria o frustración? Fernando Alonso no correrá el GP de Mónaco, la reina de la corona de los grandes premios, le van a prestar un Honda para correr el mismo fin de semana en las 500 Millas de Indianápolis (sin comentarios). Victoria, en lugar de Alonso entra Mr. Jenson Alexander Lyons Button el cual esta tan curtido de entrenar en triatlones que en su última competencia lo descalificaron por ir muy rápido!!!

En el Pódium, Vettel eléctrico, brincador y contento con su dedito de #1 arriba para la foto (así le apodaron en Italia “Dedito”) como niño chiquito, muy amable con los apachurrados Hamilton y Bottas. Al abrir el botellón con el juguito de fruta que ahí dan en lugar de Champagne (está prohibido el alcohol en el emirato árabe) se vio a Vettel en plena toma frente a cámara dar un traguito y escupir inmediatamente el jugo ganador haciendo cara de “fuchi.”

Ahora las preguntas que nos ocupan para Rusia son:

¿Seguirá la batalla Ferrari Mercedes o esta pista es más del estilo de Mercedes? ¿Volverán a resistir Checo y Ocon el embate de la competencia o, serán beneficiados una vez más por las fallas de Williams, Toro Rosso y Hass? Habrá que vigilar a Alonso, dice el chisme en Pits que si no está en posición para acabar la carrera anotando puntos, el mismo retirara el auto bajo algún pretexto de falla técnica ¿Sera? Abusados con las “Grid Girls,” en 2015 se las robo Vettel a todas y las metió a la conferencia de prensa donde a Checo y a Hamilton, ya contentones por el brindis ganador, se les salían los ojitos con las chamaconas. ¿Volverá a suceder? Que checo termine en pódium (¿o que estaban pensando?)

Envíen sus respuesta a las preguntas y además sus comentarios y correcciones a un servidor cualesfrenos@gmail.com o contacten via Twitter: @CualesFrenos ¡Hay se ven!