“The Fate of the Furious”, a seguir la estela de sus predecesoras en taquilla

Los Ángeles, 13 abr (EFEUSA).- “The Fate of the Furious”, la octava entrega de la saga automovilística de acción y persecuciones imposibles, llega este fin de semana a la taquilla dispuesta a seguir la estela de sus predecesoras, que recaudaron en total cerca de 4.000 millones de dólares en todo el mundo.

La cinta, dirigida por F. Gary Gray, podría superar la barrera de los 100 millones de dólares en su estreno estadounidense, aunque las estimaciones de los especialistas auguran que no igualará la marca de la séptima entrega, marcada por el fallecimiento del actor Paul Walker.

En esta ocasión, la principal novedad llega de la mano de Charlize Theron en el papel de Cipher, una enigmática mujer que seduce a Dom (Vin Diesel), el patriarca de la saga, y lo arrastra al mundo del crimen, traicionando al resto del equipo, entre ellos los personajes de Jason Statham, Michelle Rodríguez y Dwayne Johnson.

Entre los estrenos restantes destaca la llegada de “The Lost City of Z”, “Norman” y “Spark: A Space Tail”.

“The Lost City of Z”, de James Gray, cuenta las expediciones del militar y explorador Percy Fawcett, enviado por Londres a principios del siglo pasado para delimitar la frontera entre Brasil y Bolivia y, a partir de ahí, impulsar la búsqueda de una teórica metrópolis perdida, cuna de una civilización desconocida.

Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller y Tom Holland forman el reparto de esta aventura.

En “Norman”, la nueva película del cineasta israelí Joseph Cedar, Richard Gere cambia radicalmente de imagen para encarnar a un embaucador sin ego ni fortuna que trata de abrirse camino en los laberintos del poder.

Michael Sheen, Charlotte Gainsbourg, Steve Buscemi, Hank Azaria y Lior Ashkenazi completan el elenco.

Por último, “Spark: A Space Tail”, de Aaron Woodley, es una comedia de animación para toda la familia en la que el mono protagonista y sus amigos emprenden una misión para recobrar el control del planeta Bana, un reino asolado por la malvada presencia del jefe supremo Zhong.

Jessica Biel, Susan Sarandon, Patrick Stewart y Hilary Swank prestan sus voces a los protagonistas en la versión original.

