Gloria Estefan y otras celebridades reivindican papel de mujer en las artes

Miami, 30 mar (EFEUSA).- Destacadas celebridades de la música, el cine o el teatro en Estados Unidos participaron hoy en una gala benéfica donde resaltaron y pusieron de manifiesto el papel de la mujer en la industria del espectáculo.

Gloria Estefan, Rita Moreno, Chita Rivera o Vanessa Williams, entre otras muchas, se dieron cita hoy en el acto conmemorativo “Celebración de las mujeres en las artes” realizado en el salón de honor del Adrienne Arsht Center de la ciudad de Miami, Florida.

Gloria Estefan, que a lo largo de su carrera ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, fue una de las maestras de ceremonia de la noche.

Minutos antes de iniciar la gala, la cubanoamericana remarcó a Efe la importancia de las mujeres y los latinos en las artes ya que es un reflejo de la “diversidad cultural” que existe en Estados Unidos.

“Eso hay que recalcarlo, hay que exaltarlo y hay que disfrutarlo, porque las mujeres han hecho mucho, no solo en las artes”, expresó la cantante y empresaria que actualmente produce el musical de Broadway “On your feet!” y próximamente estará de gira en varias ciudades del país.

Cerca de un millar de personas asistieron esta noche para disfrutar de la música y el talento de las mujeres que, a lo largo de los años, han logrado consolidarse en la industria de las artes escénicas y, hoy en día, son una referencia no solo en el país sino en todo el mundo.

“Soy la primera generación méxicoamericana y soy bilingüe, y eso es algo que en Hollywood se aprecia mucho”, apuntó la joven actriz Michelle Ortiz, quien aseguró que los latinos ya no son “víctimas” ni están “estigmatizados” y pueden triunfar en la meca del cine.

El objetivo de la cena de hoy es “recaudar fondos para las artes educativas” en el condado de Miami-Dade; pero, como el acto coincidió con el Mes Internacional de la Mujer, los organizadores quisieron reunir a grandes mujeres que han hecho historia en la danza, el teatro o la música.

“Todas las artistas entienden el valor de apoyar las artes y las artes educativas, y eso es muy valioso para todos”, apuntó Suzette Espinosa, vicepresidenta de comunicaciones del Adrienne Arsht Center.

La cena de gala estuvo a cargo del chef Mikel Goikolea, que anteriormente dirigió la cocina del emblemático restaurante Azurmendi, con tres estrellas Michelín.

Los comensales pudieron degustar algunas de las creaciones del prestigioso cocinero vasco como el bombón de tomate en emulsión o las costillas de buey glaseadas a fuego lento.

