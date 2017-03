“Beauty and the Beast” se anota el séptimo mejor debut de la historia en EEUU

Los Ángeles, 20 mar (EFEUSA).- La nueva versión del clásico de Disney “Beauty and the Beast” recaudó este fin de semana 170 millones de dólares, el séptimo mejor estreno de todos los tiempos en EEUU, informó hoy la web especializada Box Office Mojo.

Esa cifra también supone el mejor debut jamás registrado durante el mes de marzo, superando la marca previa de “Batman v Superman: Dawn of Justice”, con 166 millones. La cinta contó con un presupuesto de unos 160 millones de dólares, sin incluir los gastos destinados a publicidad.

En el resto del mundo, el filme añadió otros 180 millones de dólares a sus ingresos, así que en su primera semana en las salas “Beauty and the Beast” ya ha recaudado unos 350 millones de dólares.

Con Emma Watson y Dan Stevens como la nueva pareja protagonista de este cuento, la película, que narra el romance entre un monstruo y una joven que trata de lograr la libertad de su padre, cuenta con la dirección de Bill Condon (“Dreamgirls”, 2006) y en las últimas semanas se ha visto rodeada de polémica por la inclusión de un rol homosexual en su trama.

En el segundo puesto quedó “Kong: Skull Island”, con 28,9 millones de dólares para este filme protagonizado por Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John Goodman y John C. Reilly.

La cinta es una nueva aproximación al mito de King Kong y se desarrolla en 1973, cuando un grupo de científicos, soldados y exploradores se adentran en una isla inexplorada del Pacífico, en cuyas proximidades han desaparecido barcos y aviones sin dejar rastro.

El tercer lugar fue para “Logan”, con 17,5 millones de dólares.

Hugh Jackman enseña aquí las garras por última vez como Wolverine (Lobezno), esta vez con una historia donde el superhéroe, fatigado y deprimido, debe dar un paso al frente para proteger a una niña mutante al mismo tiempo que cuida del Profesor X (Patrick Stewart).

En la cuarta plaza aparece el thriller de terror “Get Out”, con 13,2 millones de dólares.

Dirigida y escrita por Jordan Peele, la película cuenta cómo una tranquila y apacible visita de un joven negro a la finca de su novia blanca se convierte en un infierno impredecible, un relato que contiene un potente discurso sobre el racismo y las falsas apariencias

Por último, el drama “The Shack”, sumó 6,1 millones de dólares desde la quinta plaza para esta historia sobre un hombre que se cuestiona su fe después de que su hija sea raptada y asesinada.

