Primer mes de Trump

Por Horacio Ahumada:

Ya se completo un mes con Donald Trump, faltan solo dos meses y días para completar sus primeros cien, el primer mes fue de mucha turbulencia en cuanto a su equipo de trabajo es decir su gabinete con renuncias y no aceptaciones de candidatos a ocupar los puestos, pleitos con jueces y cortes, pleitos con países musulmanes, dudas de sus candidatos aprobados por los senadores, y para acabar de completar más de veinticinco psicólogos están difundiendo sus opiniones acerca de la salud mental del presidente numero 45 de este país.

Por el lado de migración está muy claro que debemos de estar muy atentos a cada paso que Trump de, porque va a volver a firmar una nueva orden presidencial corregida gemela de la que fue rechazada por la corte de apelaciones.

Se dice también que están en la mira más de ocho millones de indocumentados tengan o no tengan delitos, pero mientras que eso pueda suceder lo cual veo muy remoto porque no tienen los recursos humanos y materiales para lograrlo, además el muro no existe y mientras hayan sacado a millones y seguir sacando millones, los anteriores millones se estarán regresando por esa frontera porosa que existe como muro fronterizo, sería un cuento de nunca acabar, eso me imagino que quizás lo saben los de los altos mandos federales, pero por lo pronto y a manera de no dar motivos de deportación, debemos de tener mucho cuidado en respetar reglas y leyes de este país.

Acabamos de presenciar un movimiento social que nos ordenaba no ir a trabajar, no mandar niños a la escuela, no abrir negocios hispanos, que en un principio no sabía de donde había surgido tal mandato, pero después me informaron que era de un bloguero, youtubero, facebookero llamado el Pelon de Chicago, con el poder que estan demostrando las redes sociales, este movimiento se volvió viral y por supuesto estoy a la expectativa de si dio buenos resultados para presionar a Trump o no y ahora este personaje “está invitando” a no comprar en las tiendas Wal-Mart nacional e internacional, no sabemos si esto en vez de apoyar podría provocar más enojo con los que no nos aceptan en este país, pero la verdad debemos ejercer presión en los Senadores y Representantes Federales para que ellos, con el poder que tienen, busquen presionar a Trump para que arreglen este sistema migratorio que funciona mal y muy lento, sin embargo aquí en el estado de Washington, así como otros estados que protegen a los indocumentados con ciudades santuarios, no deberíamos de darles golpes económicos en no comprar o no trabajar, además de que nuestros representantes locales y federales no necesitamos presionarlos porque ellos apoyan una reforma o regulación migratoria , como quieran llamarle, debemos de dar golpes y presionar a aquellos estados que no apoyan a los trabajadores que vienen a eso a trabajar y que quieren presionarlos a través de las autoridades policiacas locales y estatales, debemos de buscar un sistema de presión que resulte favorable a los nuestros intereses y a los intereses de los estadounidenses en general, no crean que estoy muy de acuerdo en “castigar” económicamente y mucho menos crear mas corajes o venganzas de nuestra misma gente “amenazando” a quienes no están de acuerdo con alguno de estos movimientos, no debe de ser así, debemos de estar unidos y no enojados unos con otros, porque si nos dividimos, entonces ya perdimos.

GRACIAS.