“La La Land” con el reto de triunfar en el Oscar

Los Angeles, 24 Feb (Notimex).- La comedia musical “La La Land” es la máxima nominada a la 89 entrega anual de premios de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas (AMPAS por su sigla en inglés).

De esta forma, una comedia musical tendrá este domingo el reto para erigirse como máxima triunfadora de la entrega, algo que no ocurría desde hace una década.

“La La Land” con 14 nominaciones empató el récord de mayores postulaciones en un año que solo tenían “All about Eve” en 1950 y “Titanic” en 1997 con el mismo número.

La La Land tiene nominaciones a mejor película, mejor actor, mejor actriz, mejor director, guion original, cinematografía, diseño de vestuario, partitura original, canción original, edición, mezcla y edición de sonido y diseño de producción.

A ésta le siguen con ocho nominaciones cada una “Arrival” y “Moonlight”; con seis Hacksaw Ridge, Liony, Manchester by the Sea; con cuatro Fences y Hell or High Water.

Con tres Hidden Figures y Jackie y con dos Deepwater Horizon, Fantastic Beasts and Where to Find Them, Florence Foster Jenkins,Kubo and the Two Strings, Moana, Passengers y Rogue One: A Star Wars Story (Disney).

Los ganadores se conocerán en una ceremonia de gala a efectuarse este domingo en el teatro Dolby de Hollywood.