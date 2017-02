Subaru Forester 2017: Sigue en los primeros lugares

Por Gustavo Montoya:

Esta semana llega la Subaru a nuestra columna de coches para el 2017. El espacio de los CUV (crossovers) es un lugar con mucha competencia. Pero Subaru ha encontrado el punto dente del consumidor, convirtiéndose en el fabricante japonés con mayores ventas en el Estado de Washington. El motor bóxer es único por su diseño horizontal de pistones común en motores de avión para mayor estabilidad. Evaluando la flotilla de autos de Subaru en aquel entonces, comenzamos con la camioneta CUV (crossover) Forester 2014. La Forester fué galardonada con el titulo de Motor Trend Sport/Utility del año 2014 y es la única camioneta en esta categoría en ganar tres veces el mismo título. “USNews Car Rankings” la lista como la # 1 en su categoría para coches por debajo de $35,000 dólares. Subaru ha sido galardonada como marca en el 2010, 2011 y 2012. También ha sido galardonada en el 2016 una vez más como mejor marca por ALG y la CUV siendo la #1 en valor residual para su categoría.

Esta altamente galardonada CUV, ha mantenido la línea de diseño desde el 2014. Subaru encontró la fórmula y ahora la ejecuta anualmente. La Forester es una camioneta cuyo costo empieza en $23,995 y un precio hasta $34,645 con el paquete tecnológico. Subaru ofrece la Forester en 6 modelos diferentes para el consumidor: 2.5i, 2.5i Premium, 2.5i Limited, 2.5i Touring y turbo cargadas en 2.0XT Premium y 2.0XT Touring. El Mundo evaluó la 2.5i Touring con el paquete tecnológico y asientos de piel.

La camioneta viene estándar con 4 cilindros y motor de 2.5 litros. Genera 170 caballos de fuerza que se notan eficientes con 4 pasajeros y carga nominal de 500 libras en un corto viaje en las montañas a través del interestatal I-90 hacia Yakima desde Wenatchee. Aunque personalmente no me gustan mucho las transmisiones continuas variables que también están disponibles con otros fabricantes como la Mitsubishi, me sorprende positivamente la rápida respuesta al acelerar la Forester, que es eficaz al ingresar a las autopistas, o al rebasar en el cambio de carril. Tal vez se escucha más ruido en la cabina de lo que se desea en lo que empujé el motor al máximo en aceleración, pero igualmente es muy raro que un conductor lo haga constantemente. Este año igualmente me gustaron adicional al precio para un auto que tiene una excelente reputación de larga duración en el mercado: 1. Su altura sobre el pavimento de 8.9 pulgadas hace que fácil el ingresar o bajar del auto de manera casi natural y con poco esfuerzo. Esto es especialmente bueno para mis familiares mayores de edad. 2. Es muy amplia en la parte interior con espacio cómodo para todos los pasajeros tanto adelante como atrás. 3. Tiene la opción de sistema de monitoreo para colisiones inminentes al frente y el sistema que monitoreo para avisarte si te sales de carril. 4. La tracción simétrica en todas las ruedas es muy importante para todos, especialmente para las damas y los caballeros que desean que su pareja este conduciendo un automóvil con tracción en todas las ruedas y pueda cubrir todos los terrenos en condiciones extremas. Adicionalmente tiene el sistema de asistencia en bajada. 5. Para todos los consumidores que dan prioridad a la seguridad de la colisión del vehículo, la Subaru Forester ha sido reconocida por la IIHS y escogida como ganadora para todos los modelos Subaru, que habla mucho del diseño enfocado en seguridad. 6. Finalmente, me gustó el bajo consumo de gasolina para un automóvil con la funcionalidad de una CUV: 23 MPG en la ciudad y 28 MPG en la autopista. Para nuestra evaluación, la camioneta mantuvo 27.2 millas por galón en promedio con un pasajero y una conducción muy moderada.

En conclusión, si está buscando un auto eficiente en gasolina, cómodo de precio, que pueda tener una trasmisión de cuatro ruedas y la funcionalidad de un auto compacto utilitario con funcionalidad familiar, el Forester es ideal. Sin embargo es importante anotar que el auto no es el más atractivo o no te seduce en la primera vista porque su intención no es ser lujoso. Por el contrario, es un auto que se presenta austero, pero idealmente funcional y seguro. Hay que tener en cuenta que Subaru tiene el 13% de ventas de autos, el mayor del Estado de Washington.

Nota: El Mundo Communications recibe autos de diferentes fabricantes y concesionarios para probar. El Mundo no endosa estos productos necesariamente solo reporta en base a información concedida por el fabricante y la experiencia en la conducción del vehículo durante el periodo préstamo del vehículo.

Foto: Subaru media