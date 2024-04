Im y Thitikul lideran con Korda a un golpe; Ciganda y Fierro superan el corte

Tweet on Twitter

Nueva York, 19 abr (EFE).- La surcoreana Jin Hee Im y la tailandesa Atthaya Thitikul se colocaron este viernes al frente del Campeonato Chevron con la estadounidense Nelly Korda a un golpe, mientras que la española Carlota Ciganda y la mexicana Isabella Fierro superaron el corte del fin de semana con actuaciones muy destacadas.

Tras dos rondas del primer ‘major’ femenino de la temporada, Im y Thitikul comparten liderato con -8 acumulado después de firmar ambas un -5 este viernes.

Muy cerca está Korda, número uno del mundo y la gran sensación del golf femenino con cuatro triunfos en sus cuatro últimos torneos.

La hija del extenista checo Petr Korda tiene un -7 en total después de conseguir un -3 en la segunda jornada.

Por su parte, Ciganda brilló con un -5 este viernes (un ‘eagle’, cuatro ‘birdies y un solo ‘bogey’), con el que se recuperó de un +3 en la primera ronda, y ahora tiene un -2 acumulado.

También presenta un -2 en total Fierro, con el par el jueves y un -2 este viernes.

No superaron el corte de +2 la española Azahara Muñoz (+5), las mexicanas María Fassi (+4) y Gaby López (+5) y la argentina Ela Anacona (+6).

El Campeonato Chevron se disputa hasta el domingo en The Club at Carlton Woods de The Woodlands (Texas, EE.UU.).

