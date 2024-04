Para sacar máximo nivel de Toscano hay que tratarlo con cariño, asegura el español Díaz

México, 13 abr (EFE).- El mexicano Juan Toscano-Anderson, campeón de la NBA, tuvo uno de los mejores rendimientos en su carrera como baloncestista esta temporada en la G-League con los Capitanes de la Ciudad de México y de acuerdo con el español Ramón Díaz, entrenador del equipo, esto se debió a que se le trató con cariño.

“Para mí es muy sencillo. Juan Toscano es un excelente jugador, hay que darle cariño y tratarlo como una persona. A lo mejor donde no ha podido estar así se tienen que mirar qué han hecho mal”, explicó el granadino a EFE.

Los Capitanes dieron la nota antes de esta campaña en la G-League, la liga de desarrollo de la NBA, al anunciar el fichaje de Toscano, quien venía de compartir vestuario con LeBron James, en Los Angeles Lakers, y de ser monarca en 2022 con la dinastía de los Golden State Warriors que encabeza Stephen Curry, en los seis años que pasó en el mejor baloncesto del mundo.

En ninguno de los cuadros en los que militó en la NBA llegó a ser una figura. Sus promedios por partido en la liga fueron de 4.1 puntos, tres rebotes, 1.8 asistencias y 15.5 minutos por encuentro.

Algo que superó en Ciudad de México, en los que en 17 partidos dejó su mejor aportación por duelo en cuanto a puntos, con 16.8, 5.5 tableros y 3.6 pases para canasta, sin embargo su principal aporte fue ser la cara de la franquicia al punto de que la G-League lo hizo protagonista de dos capítulos de su serie ‘The Break’.

En los programas, la G-League resaltó el impacto que Toscano tuvo en sus dos etapas en los Capitanes en la temporada, no solo en el parqué, sino en mercadotecnia, algo que se tradujo en que los Capitanes mejoraran su promedio de asistencia con respecto la temporada anterior al pasar a 7.032 hinchas por noche, algo que casi duplica su número el año pasado.

“No hice nada especial, solo hablar con él, tratarlo con cariño, darle su lugar y respeto. Lo que le daría a cualquier persona que trabajara conmigo. Juan en México, y aunque a mucha gente le duela, creo que lo deberíamos valorar muchísimo más porque ha conseguido muchísimas cosas que son o que no están a la alcance de casi ninguna persona”, añadió Díaz.

La relación entre Díaz y Toscano inició en la selección mexicana, cuando el estratega español era asistente de su compatriota Sergio Valdeolmillos, el encargado de convencer a Toscano de representar a México.

El exjugador del Fuerza Regia mexicano nació en Oakland, Estados Unidos, pero su madre es mexicana, por lo que al tener doble nacionalidad tenía la posibilidad de jugar para el país latinoamericano.

Díaz describe su relación con Toscano como personal y el cariño con lo que lo trata lo demostró en una rueda de prensa esta temporada en los Capitanes, cuando en febrero pasado lo defendió de comentarios de Omar Quintero, seleccionador de México, quien señaló que el exjugador de los Warriors se volvió a negar a jugar la nación.

“Creo que los comentarios que hicieron sobre él el otro día están fuera de lugar. A Juan le avisaron 48 horas antes si podía jugar con la selección, él no estaba convocado. Juan no estaba listo ni para jugar con nosotros. No voy a permitir que se le acuse de no querer jugar”, comentó entonces.

Ahora Toscano no está confirmado para la siguiente temporada con Ciudad de México, pero el deseo de Díaz, con un año de contrato con el equipo, es volverlo a firmar.

Toscano fue junto el brasileño Maozinha Pereira los dos jugadores de Capitanes que este año por su desempeño con el equipo fueron firmados por un equipo de la NBA.

El mexicano fue fichado por los Sacramento Kings, con los que sólo estuvo 11 partidos, y Pereira, con los Memphis Grizzlies.

