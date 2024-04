Manchester City y Real Madrid, los que más ingresan en la ‘Champions’

Tweet on Twitter

Madrid, 5 abr (EFE).- A las puertas de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el Manchester City ejerce como el líder de ingresos en esta edición, con 89,024 millones de euros hasta ahora por sus méritos deportivos, seguido por el Real Madrid, con 86,75, antes de cruzarse por una plaza en las semifinales, que también persiguen el Atlético de Madrid y el Barcelona, con 75,051 y 74,328 millones, respectivamente, a estas alturas del torneo.

City y Real Madrid, los dos únicos clubes con pleno de puntos y millones en la fase de grupos (seis victorias a razón de 2,8 millones de euros cada una para un total de 16,8 millones) son, por extensión, los equipos más productivos económicamente, con la única diferencia a favor del conjunto inglés por las cantidades en concepto de coeficiente.

Primero de este ránking, percibe 36,384 millones. El Madrid, por coeficiente, es tercero. Son 35,427 millones. El resultado es la diferencia actual de 2,274 millones de euros entre ambos equipos a favor del grupo dirigido por Pep Guardiola.

En el resto de apartados, a la espera del reparto del mercado televisivo, que depende de la cuota de cada país, todo es idéntico en los dos: los 15,64 millones de la fase de grupos; los 16,8 millones de los seis triunfos; los 9,6 millones de euros de la clasificación para los octavos de final; los 10,6 millones del pase a cuartos…

Y los 12,5 millones de euros que percibirá tan solo uno de los dos: el ganador de la serie que los somete a un desafío enorme en esta ronda. El próximo martes, el escenario será el Santiago Bernabéu. El miércoles de la siguiente semana, el estadio Etihad. El vencedor estará entre los cuatro mejores de Europa, en las semifinales, pero también agrandará su hegemonía económica en esta edición del torneo, en la ruta de superar los cien millones.

Más allá, el avance a la final de la Liga de Campeones se premia con 15,5 millones de euros. Y el título, con 4,5 millones de euros más, aparte de los 3,5 millones que se incrementan por disputar la Supercopa de Europa, según el reparto económico oficial comunicado por la UEFA para el curso 2023-24. El duelo entre el ganador de la Champions y el de la Liga Europa del verano en cambio, igualmente, reporta un millón de euros para el vencedor.

La pasada temporada, el Manchester City obtuvo 134,936 millones de euros como ganador de la Liga de Campeones, seguido por el Real Madrid, con 118,834 aunque no llegara a la final de entonces. Sí lo hizo el Inter, que, aún así, logró 101,289 millones. El Bayern Múnich (108,157) y el París Saint Germain (101,361) también sobrepasaron los cien millones, según el informe financiero de la UEFA correspondiente a la campaña 2022-23.

El Atlético, el quinto equipo con más ingresos; el Barcelona, el séptimo

En esta edición, a la estela del City y el Real Madrid aparece de nuevo el Bayern. El poderoso club alemán no lo ha ganado todo en la fase de grupos. Sus ingresos por victorias (cinco) y el empate (uno) en la primera ronda se quedaron en 14,93 millones de euros. Es 1.870.0000 menos que City y Real Madrid. Su global hasta ahora se va hasta los 86,017 millones, pendiente de qué sucede en el resto del torneo. En cuartos se mide al Arsenal.

Los demás equipos que continúan en activo en la competición están por debajo de los 80 millones de euros percibidos por el momento por su recorrido esta temporada.

El cuarto es el París Saint Germain, con 76,723 millones de euros, una vez que en la fase de grupos logró tan solo 7,46 (dos triunfos y dos igualadas) de los 16,8 millones posibles, pero cuyo coeficiente le aporta 32,973 millones. Por eso está por delante del Atlético de Madrid, el quinto en ingresos de esta edición, con 75,051; el Borussia Dortmund, el sexto con 74,525 y rival del conjunto rojiblanco ahora; y el Barcelona, el séptimo con 74,328 millones.

El octavo y último equipo que compite en los cuartos de final es el Arsenal, que ha ganado 68,436 millones de euros. Es menos que el resto porque, aunque su primera ronda fue productiva (12,13 millones), por coeficiente aparece en el decimocuarto lugar de los participantes en esta campaña en la ‘Champions’.

La cantidad a recibir por este último concepto se calcula con la multiplicación de 1,137 millones de euros por la posición -de menor a mayor- que ocupa cada equipo en ese ránking. Por ejemplo, el Manchester City es el primero de todos, con lo cual ese 1,137 se multiplica por 32. El Bayern, el segundo, por 31; el Real Madrid, el tercero, por 30… Y así sucesivamente hasta el último: en este caso el Lens, multiplicado por uno.

La Real Sociedad, 48,9 millones; el Sevilla, 42,5

Aparte del Real Madrid, del Barcelona y del Atlético, los otros dos representantes españoles en la competición, ya eliminados, han percibido menos cantidades. La Real Sociedad, que cayó en octavos contra el PSG, concluyó el torneo (a falta de su cuota del mercado televisivo que se calcula al final del torneo) con 48,937 millones de euros de ingresos.

Esas cantidades se reparten entre los 15,84 millones de su participación en la fase de grupos, los 8,4 millones de sus tres triunfos y los 2,79 millones de sus tres empates en esa ronda inicial y los 9,6 millones de su clasificación para octavos, además de los 12,507 millones por su clasificación en el ránking UEFA.

Por su parte, el Sevilla, eliminado en la fase de grupos no sólo de la Liga de Campeones, sino de toda competición europea, porque quedó último de su cuarteto, ha logrado 42,514 millones de euros, aunque sólo alcanzó dos empates (1,86 millones). El resto fueron derrotas. Sin embargo, en contraste con la Real Sociedad, ha percibido 25,014 millones por su coeficiente en el ránking, justo el doble que el club donostiarra.

El equipo con menos ingresos en esta edición del torneo ha sido el Amberes, con 21,851 millones de euros.

Los 32 equipos de la Liga de Campeones y sus ingresos:

Equipos en cuartos de final: Manchester City (89,024 millones), Real Madrid (86,75), Bayern Múnich (86,017), París Saint Germain (76,273), Atlético de Madrid (75,051), Borussia Dortmund (74,525), Barcelona (74,328) y Arsenal (68,436).

Equipos eliminados en octavos de final: Inter de Milán (68,176), Leipzig (67,099), Oporto (59,18), Nápoles (58,447), Lazio (50,48), Real Sociedad (48,937), PSV Eindhoven (48,411) y Copenhague (46,344).

Equipos eliminados en la fase de grupos: Manchester United (48,932), Shakthar Donetsk (43,369), Sevilla (42,514), Milan (41,292), Benfica (40,973), Feyenoord (38,295), Salzburgo (30,74), Braga (29,603), Young Boys (27,329), Celtic (26,192), Galatasaray (25,985), Estrella Roja (25,666), Newcastle (25,574), Lens (24,237), Unión Berlín (22,048) y Amberes (21,851).

