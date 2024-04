La opositora Gálvez se disculpa por comportamiento de su hijo y dice que ya lo corrigió

Ciudad de México, 3 abr (EFE).- La candidata presidencial de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, se disculpó este miércoles por el comportamiento de su hijo Juan Pablo Sánchez Gálvez, de quien este día se divulgó un video en redes sociales en el que se le ve en aparente estado de ebriedad insultando y agrediendo a un empleado de un bar en el lujoso barrio de Polanco, en la capital del país.

“Me disculpo por el contenido de ese video. Eso pasó hace un año. Mi hijo ha ofrecido una disculpa, yo como mamá tomé acciones en el momento que me enteré de lo que había pasado, él se fue a disculpar al lugar donde sucedieron los hechos”, declaró Gálvez a medios previo a un mitin en el municipio de Tlalnepantla, en el central Estado de México.

Señaló que “Juan Pablo como adulto se separa de la campaña. Cuando uno se equivoca en la vida hay consecuencias y ya hubo consecuencias. En mi caso, amo a mi hijo, obviamente es mi hijo pero eso no me impide que sea una mamá que corrige”.

Este miércoles, previamente, Juan Pablo renunció al equipo de campaña de su madre tras divulgarse el citado video.

“Antes que nada, quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido, estoy muy arrepentido de mis actos, no hay justificación alguna para insultar así, quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpé con el personal de seguridad del antro y ellos lo saben”, explicó Sánchez Gálvez en su cuenta de la red social X.

Desde diciembre pasado, Juan Pablo y Diana Vega Gálvez, ambos hijos de la candidata opositora, forman parte de su equipo como coordinador de la campaña nacional juvenil y representante de los conocidos como ‘Xochitlovers’, de manera respectiva.

Sin embargo, tras la difusión del video, Juan Pablo decidió renunciar a la campaña de su madre.

“Estoy aquí para dar la cara, reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad por lo que he decidido hacerme a un lado de mi cargo como Líder de las Redes de Jóvenes y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo y créanme que he trabajado y seguiré trabajando para ser una mejor persona”, enfatizó.

En el video, el joven, quien hasta ahora formaba parte del equipo de campaña de la candidata presidencial por la alianza opositora Fuerza y Corazón por México, dice palabras altisonantes a una persona y tras ello comienza a lanzar patadas, a pesar de que se aprecia que alguien trata de tranquilizarlo.

Sobre el video y su publicación, a unos días del primer debate presidencial que se llevará a cabo el 7 de abril, Gálvez dijo que sus adversarios políticos “van a tratar de sacar toda la guerra sucia, porque obviamente para ellos, como no me encuentran a mí nada en mi persona, obviamente van a tratar de dañar con mi familia, con mi hermana, pero estoy lista para eso”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...