Tres de cada cuatro mexicanos verán el primer debate presidencial, según una encuesta

Ciudad de México, 3 abr (EFE).- Tres de cada cuatro mexicanos verán el primer debate entre los candidatos a la presidencia del país el próximo 7 de abril, aunque cerca del 60 % asegura que no cambiará su opinión tras el mismo, según la encuesta publicada este miércoles por Poligrama.

De acuerdo con el sondeo, el 76,6 % de las personas están dispuestas a observar el debate entre la oficialista Claudia Sheinbaum y sus opositores Xóchitl Gálvez, de Fuerza y Corazón por México, y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC), mientras que el restante 23,4 % afirmó que no lo verá.

A la pregunta sobre si lo que escucharan y vieran en el debate podría cambiar su decisión de voto en las elecciones del próximo 2 de junio, el 39,7 % aseguró que sí podría cambiar su decisión, mientras que un 60,3 % no la cambiaría.

Asimismo, el 79,7 % de las personas encuestadas afirmaron que antes han visto debates presidenciales, mientras que el 20,3 % no los ha observado.

Para el estudio se realizaron 1.000 llamadas telefónicas a nivel nacional el 1 de abril con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de más o menos 3,10 puntos porcentuales.

El primer debate oficial organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) será el próximo domingo en Ciudad de México a las 20:00 hora local (4:00 GMT) y cualquier emisora podrá transmitirlo.

Hasta el más reciente sondeo de Poligrama, la oficialista Sheinbaum encabeza las preferencias electorales con más del 51,6 % de la intención del voto, lo que la coloca con una ventaja de 19,7 puntos encima de la opositora Gálvez, representante de la coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

Por su parte, Álvarez Máynez tiene un 5,5 % de las simpatías.

México tendrá las elecciones más grandes de su historia el 2 de junio, cuando más de 97 millones de mexicanos están llamados a renovar 20.375 cargos federales, incluyendo la presidencia, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado, así como nueve gobiernos estatales.

