Buzos continúan la búsqueda de los seis fallecidos por el derrumbe del puente de Baltimore

Washington, 27 mar (EFE).- Buzos de rescate continuaron este miércoles la búsqueda en el río Patapsco de los cuerpos de las seis personas desaparecidas por el derrumbe de un puente en la ciudad estadounidense de Baltimore, mientras se intentan investigar las causas de lo sucedido.

La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés), Jennifer Hemendy, informó este miércoles a CNN que la caja negra del barco ya ha sido recuperada y ha sido trasladada a Washington para ser analizada.

“En este momento, tenemos el registro de datos, que es esencialmente la ‘caja negra'”, explicó. “Lo enviamos a nuestro laboratorio para evaluar y comenzar a desarrollar una cronología de los eventos que condujeron al ataque al puente”, detalló la funcionaria, quien cree que los investigadores deberían tener la información de la caja negra a lo largo del día de hoy.

Según explicó, algunos investigadores abordaron anoche para mirar la sala de máquinas, el puente y reunir cualquier tipo de prueba electrónica o documentación.

El alcalde de Baltimore, Brandon Scott, informó a CNN que los esfuerzos de rescate todavía se centran en encontrar a seis personas que estaban en el puente Francis Scott Key, que colapsó el martes por la noche.

Un trabajo “peligroso” que “hoy lo será aún más” por “la lluvia esperada y las aguas agitadas”.

Por el momento sólo se conoce la identidad de una de las víctimas. La Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras confirmó ayer la muerte del migrante hondureño Maynor Suazo.

Suazo cumplía su turno de noche en el puente, donde “el accidente la sorprendió”, dijo el vicecanciller hondureño, Antonio García, al Noticiero TN5, en Tegucigalpa.

El Ministerio de Exteriores de Guatemala confirmó ayer que dos de los fallecidos son guatemaltecos: un hombre de 26 años originario de San Luis (Petén) y otro de 35 años de Camotán (Chiquimula).

Un portavoz de la Embajada mexicana reiteró hoy a EFE que hay personas de México, de Guatemala y de El Salvador entre las seis víctimas, pero no concretó el número exacto ni dio detalles sobre sus identidades.

Los hechos ocurrieron el martes de madrugada, cuando el buque Dali, con bandera de Singapur, sufrió un apagón energético tras salir del puerto de Baltimore y se estrelló contra un pilar del puente Francis Scott Key, que colapsó en cuestión de segundos.

Ocho empleados de la constructora Brawner Builders, que se encontraban tapando baches del puente, cayeron a las oscuras aguas del río Patapsco, de los cuales solo dos pudieron ser rescatados, uno de ellos en estado grave.

Tras una intensa búsqueda contra reloj que duró casi todo el día, las autoridades dieron por muertos a los seis desaparecidos y anunciaron que reactivarán la búsqueda de los cuerpos el miércoles.

Antes de la colisión, la tripulación del portacontenedores lanzó un aviso de emergencia, lo que permitió a las autoridades cortar la circulación de vehículos en el puente y evitar una tragedia mayor.

En una entrevista con CNN, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, afirmó que si las empresas privadas son responsables del accidente serán consideradas responsables.

“Para ser claros: si alguna parte privada es responsable de esto, entonces tendrá que rendir cuentas”, dijo.

Buttigieg estimó un “largo camino hacia la recuperación” del puerto de Baltimore. Todavía no se sabe cuándo podrá reabrirse el canal del río Patapsc.

“No sólo necesitamos meter esos barcos, sino que hay algunos barcos que ya están allí y que no pueden salir. Por eso es muy importante abrir ese canal”, afirmó.

“El impacto de este incidente se sentirá en toda la región y en todas nuestras cadenas de suministro. Estamos hablando del puerto de manipulación de vehículos más grande del país que ahora está fuera de servicio hasta que se pueda limpiar ese canal, y de un puente que tardó cinco años en construirse”, advirtió.

