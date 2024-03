México amenaza el dominio de Estados Unidos en la Liga de Naciones

Tweet on Twitter

Redacción Deportes, 23 mar (EFE).- La selección mexicana de fútbol intentará este domingo terminar con la hegemonía que la bicampeona Estados Unidos ha conseguido en la Liga de Naciones de la Concacaf cuando ambos equipos se enfrenten en la final en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Los mexicanos llegan al partido luego de golear por 0-3 a Panamá en las semifinales de la Liga de Naciones el jueves pasado, en una de las mejores actuaciones desde que Jamie Lozano es el seleccionador.

Edson Álvarez, Julián Quiñones y Orbelín Pineda, además de seis atajadas del guardameta Guillermo Ochoa, comandaron el triunfo sobre los panameños que deja a México con la posibilidad de cobrar revancha ante su máximo rival, Estados Unidos, que ha ganado las dos ediciones que se han jugado de la Liga de Naciones.

“El domingo no hay favorito. El que haga mejor las cosas, el que se alcance a recuperar mejor saldrá adelante; nuestro equipo está bien, emocionalmente, aunque hay cosas por mejorar”, señaló Lozano tras vencer a Panamá.

En 2021, los estadounidenses ganaron la final al imponerse por 3-2 a México en tiempo extra y el año pasado, estos cuadros se midieron en la semifinal, con una goleada de 3-0 en favor de los estadounidenses.

Los fantasmas del pasado amenazan a unos mexicanos, que en los últimos seis partidos en el clásico de la Concacaf no han podido ganar, con cuatro derrotas y un par de empates.

Sin embargo, el presente del Estados Unidos del seleccionador Gregg Berhalter, que avanzaron a la final al venir de atrás para vencer en tiempo extra por 3-1 a Jamaica, no es el mejor.

En el último minuto del tiempo reglamentario, Cory Burke cometió un autogol que forzó la prorroga, en la que los de Berhalter ganaron gracias a un doblete de Haji Wright, que pone a soñar a su equipo con el tricampeonato.

La buena noticia para los norteamericanos fue que Gio Reyna, una de sus mejores promesas que ha sufrido lesiones los últimos años, le dio a Wright un par de asistencias ante Jamaica.

A pesar de la racha positiva de Estados Unidos, en el historial del clásico de la Concacaf México se mantiene al frente con 37 victorias, 17 empates y 23 caídas, además de 148 goles a favor y 88 en contra.

-Alineaciones probables:

Estados Unidos: Matt Turner; Joe Scally, Miles Robinson, Chris Richards, Antonee Robinson; Malik Tillman, Yunus Musah, Weston McKennie; Tim Weah, Folarin Balogun y Christian Pulisic.

Seleccionador: Gregg Berhalter.

México: Guillermo Ochoa; Erick Aguirre, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Luis Chávez, Edson Álvarez, Erick Sánchez; Uriel Antuna, Henry Martín y Julián Quiñones.

Seleccionador: Jaime Lozano.

Árbitro: Por designar.

Estadio: AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Hora. 20:15 horas (01:15 GMT).

