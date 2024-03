‘Jimmy’ Lozano sueña con que México respete los procesos como Panamá

Tweet on Twitter

Ciudad de México, 20 mar (EFE).- Jaime ‘Jimmy’ Lozano, seleccionador de México, aseguró este miércoles que sueña con que en la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) se respeten los procesos de los entrenadores como se ha hecho con el español Thomas Christiansen en Panamá.

“Sabemos que en el fútbol universal se depende de los resultados para la continuidad de los procesos. A mí me encantaría que en la FMF se piense como en Panamá. Cada vez lo tengo más claro, vas viendo otros equipos y en los que se ha tenido más confianza se obtienen resultados”, explicó en una rueda de prensa.

México y Panamá se medirán este jueves en las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf, trofeo que México no ha conquistado en las dos ediciones que se han realizado.

Parte de la prensa mexicana reportó que este torneo es importante para el futuro de Lozano, quien asumió el banquillo tricolor en junio pasado para ganarle a Panamá la Copa Oro.

“Ha cambiado todo desde que nos medimos a Panamá en la Copa Oro, ambos entrenadores llevamos más tiempo de trabajo. A Panamá los números los avalan de ser uno de los equipos que más crecimiento ha tenido en la Concacaf, algo que para mí tiene que ver con el tiempo que le han dado de proceso a su técnico”, reiteró Lozano, quien en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 guió como seleccionador a México a ganar la medalla de bronce.

De los cuatro equipos en las semifinales de la Liga de Naciones, en la que en la otra eliminatoria se medirán Estados Unidos frente a Jamaica, Lozano puso a los panameños como los que más han crecido a nivel futbolístico y volvió a elogiar a Christiansen, seleccionador del país centroamericano desde julio de 2020.

“El tiempo te da entendimiento y oportunidad de hacer lazos con los jugadores que son importantes en una selección. Ahora estamos a dos partidos ambos países de levantar un trofeo y saldremos a dar nuestra mejor versión al campo”.

Lozano, quien como jugador fue 34 veces internacional y anotó 12 goles para México, se negó a hablar mal de uno de sus antecesores, el argentino Gerardo Martino, criticado esta semana por Edson Álvarez, convocado para el duelo ante Panamá, y Andrés Guardado, retirado del Tri, pero el capitán en gran parte del proceso del Tata.

“Cada uno es libre de comunicar lo que quiera y cada uno tiene su verdad. Yo solo tengo buenas palabras para Martino y su cuerpo técnico, nos trató de maravilla y estoy seguro de que todos hubieran querido que los resultados fueran distintos en el Mundial de Qatar, pero es fútbol y no llegamos en buen momento a la Copa del Mundo”, sentenció Lozano.

