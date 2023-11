López Obrador niega haber apoyado a Sergio Massa en las elecciones de Argentina

Ciudad de México, 22 nov (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, negó este miércoles haber apoyado al candidato del peronismo, Sergio Massa, en las elecciones presidenciales de Argentina, donde el libertario Javier Milei ganó el domingo pasado, como aseguran algunos medios de comunicación.

“Yo no apoyé a nadie, sencillamente lo que sostengo es que no estoy de acuerdo con el pensamiento conservador, reaccionario, en ningún país del mundo, no estoy de acuerdo en que se siga con la política privatizadora, no estoy de acuerdo en el autoritarismo”, dijo el mandatario en su rueda de prensa diaria.

Sus declaraciones se producen después de reportes en la prensa sobre el apoyo de López Obrador a Massa, con incluso algunos columnistas que afirmaron que el Gobierno de México había ofrecido asesoría y financiamiento.

El gobernante mexicano negó estos señalamientos, pero elevó sus críticas a la agenda de Milei, quien busca dolarizar la economía, desaparecer el Banco Central, privatizar entes públicos y eliminar ministerios como el de Educación.

“¿Y dónde está el Estado? ¿Todo va a quedar al mercado? ¿Somos los seres humanos mercancías? No. El Estado tiene que cumplir con su responsabilidad social, entonces no estoy de acuerdo con esas políticas, nunca voy estar de acuerdo con esas políticas, clasistas, autoritarias”, remarcó.

López Obrador ya había opinado el martes que los argentinos se metieron un “autogol” con el triunfo de Milei, a quien ha llamado “un facho conservador”.

Aunque el martes avisó que no rompería relaciones con Argentina, ahora indicó que “no le interesa” dialogar con los ideólogos de filosofías como las de Milei.

“No me interesa mucho tener relación con gente así, sobre todo con los ideólogos principales o los potentados que promueven esas falacias. Sí puedo convivir con gente de la derecha, porque ellos no son los autores intelectuales, a los que no veo con buenos ojos”, comentó.

Ante las expresiones de López Obrador, se viralizaron declaraciones hechas por Milei en junio de 2022 al canal NTN24 durante las elecciones de Colombia, en las que el presidente de México había manifestado su simpatía por Gustavo Petro.

“López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante. No sólo por el tema de intervención (en las elecciones de Colombia), sino por la fatal arrogancia. Quién es él para decir lo que es votar bien o qué es votar mal”, dijo Milei entonces.

El intercambio de declaraciones contrasta con la relación entre López Obrador y el actual presidente de Argentina, Alberto Fernández, a quien llama “amigo”.

