‘Checo’: México fue devastador para mí;ahora necesitamos un fin de semana genial en Brasil

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), segundo en el Mundial de Fórmula Uno, que se tuvo que retirar el pasado domingo, ante su afición, tras accidentarse en la primera curva del Gran Premio de México, admitió que eso fue “devastador para” él, pero que “estas cosas pasan en el deporte” y que lo que necesita ahora es que vaya “genial” el próximo fin de semana, cuando se dispute la siguiente prueba del campeonato, el Gran Premio de Brasil.

“México fue devastador para mí, pero en el deporte pasan estas cosas; y no te puedes permitir seguir dándole vueltas a lo que pudo haber sido”, explicó ‘Checo’, nacido hace 33 años en Guadalajara (Jalisco) y que en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, donde arrancaba quinto, arriesgó demasiado -porque según él mismo explicó nada más bajarse del auto le quería dedicar la victoria a su público- y se tocó con el monegasco Charles Leclerc (Ferrari); en una acción que acabó provocando su abandono.

“Quería ganar mi carrera de casa por encima de cualquier cosa”, recalcó. “Pero esto ya es pasado y ahora me centro por completo en acabar segundo el campeonato”, manifestó el bravo piloto tapatío, con seis victorias -dos de ellas este año, en Arabia y en Azerbaiyán- y 34 podios en la categoría reina y que le saca veinte puntos al séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes), en un Mundial que hace casi un mes que se anotó de forma matemática su compañero, el neerlandés Max Verstappen.

“Necesitamos un fin de semana genial ahora en Brasil; y estoy convencido de que podemos lograr resultados ya mismo”, comentó ‘Checo’ con miras al antepenúltimo Gran Premio del año, que se disputará, de nuevo con formato sprint, en el circuito de Interlagos (Sao Paulo).

“Parecía que todo estaba empezando a encajar de nuevo el fin de semana pasado con la dirección que estábamos tomando y me siento mucho más a gusto en el coche. El trabajo que el equipo y yo hemos hecho trajo sus resultados, en términos de reglajes y rendimiento”, apunto el mexicano de Red Bull.

“Brasil es un reto totalmente diferente a México, pero siempre es una pista divertida y tendremos dos oportunidades de sumar puntos este fin de semana; así que como los fines de semana con sprint son un reto con los reglajes, queremos optimizar esta oportunidad al máximo”, declaró Sergio Perez con miras al próximo Gran Premio.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...