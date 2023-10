Verstappen lidera los terceros libres, con ‘Checo’ Pérez tercero

Redacción deportes, 28 oct (EFE).- El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tricampeón del mundo de Fórmula 1 desde el Gran Premio de Catar, lideró este sábado los terceros entrenamientos libres del de México, como también hizo el viernes en las dos primeras tandas, y superó al tailandés Álex Albon (Williams) y al ídolo local, el mexicano Sergio Pérez (Red Bull).

Comenzó mandando Ferrari en los primeros minutos, con el monegasco Charles Leclerc primero y el español Carlos Sainz segundo, aunque apenas había coches en pista para probar los 4.304 metros del circuito mexicano, el tercero más corto y el más elevado del Mundial.

El británico George Russell (Mercedes) fue el primero en bajar de un minuto y 19 segundos, con un tiempo de 1.18.644, hasta ese momento el mejor del fin de semana, pero, a falta de más de media hora, ‘Mad Max’, decidido a romper todos los registros, quiso devolver las cosas a su sitio y marcó un 1:18.429 que le volvía a poner primero.

Mientras tanto, el español Fernando Alonso (Aston Martin), que aún no había bajado de un minuto y veinte segundos en las dos primeras tandas al probar el viernes el ritmo de carrera y con mucho combustible, se puso undécimo con una goma media usada, un buen tiempo para el asturiano teniendo en cuenta que por delante de él había muchos pilotos con sus mejores tiempos con neumáticos blandos.

Sin embargo, posteriormente y con gomas blandas, Alonso no pudo superar la decimoséptima posición, mientras Sainz, en la que iba camino de ser su mejor vuelta, se encontró con el canadiense Lance Stroll, del que solo pudo apartarse y trompeó para no chocarse con él, ya que el de Aston Martin venía mucho más despacio que el madrileño.

Por su parte, el tailandés Alex Albon (Williams) confirmó las buenas sensaciones de su primera tanda -en la que acabó segundo, tras Verstappen- y bajó del minuto y dieciocho segundos (1:17.957 segundos), pero, a falta de diez minutos, Verstappen volvió a mejorar su tiempo para liderar de nuevo el tercer ensayo del fin de semana, con un tiempo de un 1:17.887.

‘Checo’ Pérez también mejoraba su tiempo, pero no le daba para superar a Albon, en un ensayo que, más allá de lo de Sainz, fue poco accidentada, ya que solo los pilotos de Alpine, los franceses Esteban Ocon y Pierre Gasly, se dieron sendas excursiones por fuera de la pista.

Este circuito del Autódromo de los Hermanos Rodríguez, el decimonoveno del año, está marcado por la seguridad tras el tiroteo de la pasada madrugada en México en el que falleció una persona.

De hecho, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana mexicana, este domingo, día del Gran Premio, se desplegará un operativo con más de 2.500 elementos policiales, 243 vehículos oficiales, cuatro ambulancias, un helicóptero y tres torres tácticas de vigilancia que velarán por la seguridad de quienes asistan al evento.

