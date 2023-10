Chiquis y Paola Jara mezclan la música mexicana y colombiana para empoderar a la mujer

Los Ángeles, 4 oct (EFE).- La cantante estadounidense de origen mexicano Chiquis y su colega colombiana Paola Jara han unido fuerzas en la canción “Lo que no sirve estorba”, una inédita fusión de géneros que a la vez constituye, dicen las intérpretes, una “terapia” para corazones heridos y un mensaje de empoderamiento femenino.

“El título lo dice todo. La letra es muy directa”, dijo Chiquis, dos veces ganadora del Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música de Banda, en una entrevista con EFE.

Explicó que la canción y el video que la acompaña, disponibles ya en las plataformas digitales, tratan de la pena de mujeres que han sufrido infidelidad pero que se sobreponen al dolor gracias a su fortaleza y dejan el pasado atrás. “Ahí lo dice: ‘Que los trapitos sucios los lave la otra'”, refirió la artista, citando la letra de la canción.

“Esta canción es como para empoderar a la mujer y darle fuerza. Si está en esa situación, que diga ‘Sabes qué, ya. Me desahogo con esta canción'”, añadió la hija de la fallecida cantante y compositora Jenni Rivera (1969-2012).

Señaló que el tema es muy singular por mezclar sonidos de la música típica colombiana y de la mexicana.

“Es muy diferente. Creo que somos las primeras en hacer algo así. Se me hace algo muy bonito. La música tiene su propio idioma, ni tienes que ser de México ni de Colombia para sentir la letra, para sentir la música, y es lo que más me encanta. Yo siento que es una fusión definitivamente”, abundó.

Con ella coincidió Paola Jara, una de las voces más influyentes en la música popular colombiana, quien señaló que la canción “tiene ambos aires”, combinando instrumentos y estilos de ambos países. “Entonces es como una fusión bien bonita”, expuso.

La colombiana dijo que el tema “es un desahogo, una terapia”, y destacó que esta colaboración representa para ella “un logro grandísimo”, no solo para ella sino para todas las mujeres dentro de su género.

“El hecho de apoyarnos, de hacer este tipo de colaboraciones, no solamente por los países, por unir las fuerzas, nuestros equipos de trabajo, nuestros fans, las culturas de Colombia, de México, creo que es muy importante”, sostuvo.

También estimó de gran relevancia “representar a nuestras otras colegas, estar ahí, mostrar que sí se puede, que la música definitivamente es para compartirla y no para competir”.

Chiquis expresó coincidencia total con su compañera. “Lo que dijo ella, todo”, remató.

