Las 21 jugadoras de la selección viajarán a Suecia directamente desde Valencia

Oliva (Valencia), 20 sep (EFE).- El presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, anunció este miércoles que un total de 21 jugadoras de la selección española de fútbol permanecerán en la convocatoria del combinado nacional que viajará Estocolmo para enfrentarse a Suecia este viernes y que solo dos la abandonarán, aunque no desveló quienes eran.

Francos hizo este anuncio a las 4.51 de la madrugada tras una reunión de más de siete horas en el Hotel Oliva Nova, en Valencia, con las jugadoras de la selección y la seleccionadora Montse Tomé, para desbloquear la situación con la RFEF tras haber hecho público varias jugadoras la posibilidad de no viajar.

“Hemos mantenido diversas reuniones con las jugadoras que han sido muy cordiales, en un tono amable y una voluntad constructiva. Se ha hablado de una serie de acuerdos que serán redactados por la Federación Española de Fútbol y el CSD mañana, además de concretarse la constitución de una comisión mixta de los acuerdos que se han alcanzado”, dijo Francos.

“Las jugadoras nos han mostrado su preocupación por la necesidad de hacer cambios profundos en la federación y esta se ha comprometido a hacerlos de forma inmediata”, dijo Francos, quien añadió que la identidad de las dos jugadoras que no viajarán por voluntad propia la comunicará la federación, a la vez que garantizó que su ausencia no conlleva sanción.

Además, Rafael del Amo, responsable de la selección española, confirmó ante los medios de comunicación que este miércoles las convocadas entrenarán en las instalaciones del hotel de Oliva Nova.

