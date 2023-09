Raúl, en el foco del Villarreal

Madrid, 7 sep (EFE).- Raúl González Blanco, entrenador del Real Madrid Castilla desde julio de 2019, sigue con su trabajo diario en Valdebebas, hoy mezclado con jugadores del primer equipo en pleno parón de selecciones, mientras su nombre estuvo toda la jornada de este jueves asociado al foco del Villarreal CF, que busca nuevo entrenador tras la salida de Quique Setién.

Raúl es uno de los nombres que ha manejado en las últimas horas la familia Roig, propietaria del club. Si bien, no hay aún una decisión definitiva desde el estadio de La Cerámica. Ni el club amarillo se ha pronunciado. El técnico siempre ha sido cercano al Villarreal. Buen amigo de José Manuel Llaneza, director general del club, ya fallecido, Raúl ha estado, a nivel personal, desde hace años cerca de un club, que dirigen Fernando Roig y Fernando Roig Negueroles, y que el ex jugador admira por su gestión y por el cuidado de su academia.

Raúl, en la actualidad, tiene contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2024. Entretanto, Julen Lopetegui, Marcelo Gallardo, Pacheta… son nombres que también están en el mercado. Desde el Villarreal CF se trabaja con discreción, sin urgencias, estudiando con estrategia la mejor opción que encaje con el perfil de la plantilla.

Raúl inició el pasado 27 de agosto la que estaba siendo su quinta temporada al frente del primer filial madridista, desoyendo ofertas de equipos de primer nivel que no pasaban por alto su trabajo con el Castilla, con el que ha disputado dos eliminatorias por el ascenso en cuatro temporadas -una en la que no lo consiguió acabó de forma prematura por la pandemia del coronavirus- con las plantillas más jóvenes de su grupo de Primera RFEF, superando por poco los 19 años de media.

“Como siempre que terminan las temporadas siempre hay muchos rumores y realmente nunca se sabe lo que puede pasar. Me veis hablando de lo que me gusta estar en el Real Madrid y entrenar a estos chicos. Cuando termine la temporada veremos cuál es la mejor solución y la mía es siempre estar en el Real Madrid. Me encantaría seguir aquí y continuar; creo que eso es lo que va a pasar”, comentó en rueda de prensa sobre su futuro el pasado 11 de junio tras entrar en la final por el ascenso a Segunda División remontando al Barça Atlètic.

“Pero en el mundo del fútbol a veces tienes que tomar decisiones. Raúl es Real Madrid; es donde yo me siento bien, feliz y hago feliz a la gente. Teniendo esa conexión y pudiendo ayudar a la carrera de los jugadores es donde quiero estar”, completó.

Raúl acaba de iniciar su quinta temporada en el Real Madrid Castilla con el mismo cuerpo técnico que en la anterior, formado por: Marcos Jiménez, segundo entrenador; Alberto Garrido, entrenador asistente; Alain Sola, en el puesto de preparador físico; Mario Soria, como preparador de porteros, Víctor Paredes como readaptador; y Luis Gutiérrez, técnico especialista en rendimiento.

Hasta la fecha, Raúl ha dirigido 134 partidos al Real Madrid Castilla, ganó 58, empató 40, perdió 36 con 216 goles a favor y 159 en contra.

Además, logró la que es hasta la fecha la única Liga de Campeones Juvenil conquistada por el Real Madrid, título cosechado en 2020.

