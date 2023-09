“A Haunting in Venice” refresca con un toque de horror la obra policial de Agatha Christie

Los Ángeles (EE.UU.), 2 sep (EFE).- El misterio policíaco clásico y lo paranormal se dan cita en “A Haunting in Venice”, un filme que refresca y transforma la obra de la escritora británica Agatha Christie y que indaga entre lo real, lo imaginario y lo sobrenatural.

“La película es en esencia un Agatha Christie pero con elementos del horror y lo sobrenatural y creo que eso es lo que la gente encontrará sorprendente”, asegura en una entrevista con EFE el bisnieto de Christie James Prichard, productor ejecutivo del filme y presidente de la empresa que gestiona los derechos literarios de la autora.

Ya retirado, el detective privado Hercule Poirot, interpretado por Kenneth Branagh, es invitado por una vieja amiga, la escritora Ariadne Oliver, a quien da vida Tina Fey, a presenciar una sesión espiritista protagonizada por una médium que podría cambiar la visión escéptica y racional del mundo que rige la vida del renombrado detective.

La cinta está inspirada en uno de los libros menos populares de Christie titulado “Hallowe’en Party” (1969) y es una continuación de las películas “Murder on the Orient Express” (2017) y “Death on the Nile” (2022) que Branagh había protagonizado y dirigido en el pasado.

Rompiendo un poco con el patrón anterior, el guionista Michael Green hizo con “A Haunting in Venice” la primera película de la saga que se distancia significativamente de la historia original en la que está basada, pero que mantiene a personajes icónicos y la esencia de la obra de la escritora de género policial.

Prichard confiesa que no tiene miedo a que el legado de su bisabuela sea transformado y dice que siempre y cuando el proyecto se sienta como una experiencia “muy Agatha Christie” él apoyara los cambios.

“Las grandes historias como las de mi bisabuela se pueden adaptar de muchas maneras diferentes. Si tienes una gran materia prima, puedes hacer cosas interesantes, y somos muy afortunados de estar en esa posición”, explica Prichard.

UNA CASA EMBRUJADA EN VENECIA

El reto del detective Poirot en esta cinta está no solamente en encontrar la explicación racional a acontecimientos que parecen paranormales, sino en el desafío de descubrir al responsable de un nuevo asesinato sucedido la misma noche y en el mismo lugar en el que se llevó a cabo el encuentro espiritista.

“El palacio es uno de los culpables potenciales, es un sospechoso más en la película”, cuenta el diseñador de producción John Paul Kelly (“The Other Boleyn Girl”, 2008).

Kelly agradece que la historia de Branagh no fuera una copia fidedigna de la obra original de Christie y aprecia que nadie la hubiera adaptado al cine antes por la libertad creativa que esto le supuso.

También considera que fue una buena decisión situarla en una ciudad tan auténtica como Venecia, por el peso de su historia y las leyendas que la envuelven en misterio.

Además, por cuestiones técnicas tuvo que encargarse de la construcción del set de grabaciones al que le dedicó toda su energía a los detalles, pues Branagh le aseguró que cada uno de ellos aparecería en la pantalla.

“Teníamos que crear la atmósfera de confusión para que la audiencia pudiera seguir el viaje emocional de los actores. En la historia todo se trata de engañar, ¿esto es verdad?, ¿es mentira?”, comenta el diseñador.

Esta misma intención de crear confusión en el espectador se extendió a la fotografía de la cinta realizada por Haris Zambarloukos, quien ya había trabajado con Branagh en películas como “Belfast” (2021) o “Cinderella” (2015).

El fotógrafo presenta con planos holandeses una ciudad que ha sido por años “muy bien fotografiada” en el pasado con una intención de originalidad pero también de resaltar la “oscuridad de la condición humana” para llevarla a los límites de la demencia.

“Mucho del horror de la película en realidad no lo estás viendo (físicamente), sino que lo que ves es la brillante actuación de una persona aterrorizada”, asevera.

La producción también tiene entre sus creativos a la compositora ganadora del Óscar por “Joker” Hildur Guđnadóttir y la tres veces nominada a los BAFTA Sammy Sheldon como diseñadora de vestuario.

“A Haunting in Venice” cuenta con las actuaciones de la ganadora al Óscar Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All at Once”, 2022) en el papel de la médium Mrs. Reynolds, a Jamie Dornan (“Fifty Shades of Grey”, 2015) como el doctor Leslie Ferrier y Riccardo Scamarcio (“John Wick: Chapter 2”, 2017) como Vitale Portfoglio.

Mónica Rubalcava

Me gusta esto: Me gusta Cargando...