La “Carlitosmanía” se vuelca con Alcaraz en Cincinnati

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Cincinnati (EE.UU.), 20 ago (EFE).- El español Carlos Alcaraz encara este domingo la final del Masters 1.000 de Cincinnati contra el serbio Novak Djokovic y lo hace arropado por muchos aficionados españoles en las gradas de la central, que le animaron y lucieron sus banderas en el entrenamiento realizado horas antes del comienzo del partido.

“Venimos de Tyler Texas, a dos horas de Dallas, y venimos aquí a ver a Alcaraz. ¡Vamos Carlitos, sí se puede!”, aseguraron a EFE los españoles Patricia Ortiz y su hijo John Torrant en la pista central de Cincinnati, a la que acudieron para ver la final.

Procedente de Madrid, Ortiz estudió y vive actualmente en Texas. Compró los billetes para ver la final sin saber todavía quiénes llegarían. Contó que su hijo y ella estuvieron viendo los partidos del sábado en sus teléfono esperando que Alcaraz consiguiera clasificarse, algo finalmente hizo al imponerse por 2-6, 7-6(4) y 6-3 al polaco Hubert Hurkacz tras salvar una bola de partido.

Las pocas entradas que quedan se revenden por más de 150 dólares para asistir a la mejor final posible, entre Alcaraz, número uno del mundo, y Djokovic, número dos.

El murciano tendrá su afición en las gradas. Muchos seguidores acudieron a la pista llevando camisetas de sus equipos de fútbol favoritos. A más de tres horas del comienzo de la final ya se veían camisetas de Osasuna, del Celta Vigo, y muchas banderas de España.

“Estoy estudiando ingeniería en la universidad de Cincinnati. Me gusta sobre todo la garra que transmite Alcaraz. La final va a ser difícil, pero ojalá gane”, dijo Pablo Nieves, que luce con orgullo la elástica de Osasuna, en conversación con EFE.

Él y un amigo compraron las entradas nada más llegar a Cincinnati, donde empezarán en pocos días el nuevo curso universitario.

“Nos tocó la mejor final”, afirmaron.

También habrá apoyo de Galicia para Alcaraz. Manuel, que vive en Indiana, tiene origen gallego y acudió a la central con la camiseta del Celta.

“Espero que gane, pero el torneo es complicado. Viene perdiendo varios sets y Djokovic viene muy fuerte, pero vamos a ver, Alcaraz ayer salvó bola de partido y creo que hoy tiene muchas opciones. Ya le ganó en Wimbledon y espero que se repita igual”, dijo a EFE.

“Tiene mucha fuerza, no se rinde, saca muchos partidos cuando parece que está acabado. Vuelve y acaba ganando incluso fácil. Es joven, tiene mucho futuro y seguro que va a empatar y a superar a Djokovic en ‘grandes'”, concluyó.

Alcaraz, de veinte años, se clasificó a la final tras superar sus cuatro rondas en tres sets y estuvo contra las cuerdas el sábado contra Hurkacz.

Tuvo que anular una bola de partido en el segundo set antes de llevárselo en el desempate, en el que remontó un 1-4. Sentenció el partido en el tercer set, tras una batalla de dos horas y 18 minutos.

Con este triunfo, el murciano llegará al Abierto de Estados Unidos como número uno del mundo, algo que era uno de sus objetivos.

“Hay que ponernos objetivos y mantener el número uno es uno de ellos, muy contento de salvar este partido, ha sido súper complicado. Muy contento de la manera en la que lo he hecho, el estar fuerte mentalmente, el no venirme abajo incluso cuando él estuvo muy por encima en ciertos momentos, el haberme mantenido fuerte y al haber sacado este partido la verdad que me ayuda muchísimo de cara a los siguientes torneos y de cara a lo que viene”, aseguró a Alcaraz a EFE tras su victoria contra Hurkacz.

“Obviamente, mantener el número uno en Nueva York en el torneo donde por fin conseguí mi sueño para mí es una gran alegría”, concluyó el ganador de dos ‘grandes'”, agregó.

Andrea Montolivo

Me gusta esto: Me gusta Cargando...