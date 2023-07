Oriol Romeu: “Me siento preparado para el reto y para rendir a un gran nivel”

Los Ángeles (Estados Unidos), 21 jul (EFE).- El centrocampista Oriol Romeu aseguró en su presentación como nuevo jugador del Barcelona que se siente “preparado para el reto” de ocupar la plaza que Sergio Busquets ha dejado en el equipo azulgrana “y rendir a un gran nivel”.Eso sí, Romeu recordó que Busquets “ha marcado una época” siendo “el mejor ‘5’ que quizá se haya visto”. Y aunque considera “un reto muy bonito” llegar para ocupar su posición en el pivote defensivo, “llenar el vacío que ha dejado son palabras mayores”. Desde el Memorial Coliseum Stadium de Los Ángeles, donde el Barça ha instalado su cuartel general en su gira por Estados Unidos, Oriol Romeu explicó lo que puede aportar al equipo de Xavi Hernández.”Pienso que puedo ser un pivote posicional y que los jugadores delante mío se sientan seguros. Mi parte fuerte es la física, pero sigo aprendiendo para sacar el balón y en la circulación. Estoy seguro que con la ayuda del míster daré un paso adelante”, señaló.El mediocentro catalán desveló que Xavi, “un referente” para él “y para cualquiera que ame el fútbol”, le llamó durante sus vacaciones para decirle que era el elegido.”La ilusión de que me llame Xavi y piense en mi figura… poco más se puede pedir”, admitió Oriol Romeu, ilusionado, “porque después de muchos años dando vueltas”, tiene “la oportunidad de volver a casa”. Su condición de canterano, le ha ayudado a que finalmente haya podido volver, tal como admitió el director de fútbol del Barcelona, Mateu Alemany, durante la presentación.”No hubo dudas con Oriol. Era el perfil futbolístico ideal. Además, luego se considera que tiene nuestro ADN y conoce la casa, y se valoró mucho su liderazgo en los clubes en los que ha estado”, argumentó.Con una larga experiencia en el fútbol inglés y tras una gran temporada en el Girona, Oriol Romeu ha dado el salto de calidad que no se imaginaba que, a sus 31 años, iba a estar a tiempo de dar.”La gran temporada que has hecho, nos has maravillado a todos. En el momento que te fuiste el centro del campo estaba muy lleno y ahora vuelves”, le ha recordado el presidente del Barcelona, Joan Laporta, al inicio de su alocución.Pero el jugador cree que el responsable de su gran año fue su técnico en el conjunto rojiblanco, Míchel Sánchez. “Él me ayudó y me dio la oportunidad de que Xavi se fijase en mí y pudiese traerme de vuelta”, apuntó. Tras semanas de negociaciones, finalmente el Barça decidió pagar los 3,4 millones de la cláusula de Oriol Romeu, que ha firmado un contrato por tres temporadas, y ceder un año a Pablo Torre al Girona para cerrar el acuerdo. “La cláusula de rescisión de Oriol no estaba bien definida, habían unos variables, pero el proceso del acuerdo con el Girona ha sido de una cordialidad absoluta”, sentenció Mateu Alemany.

