Paopao, “la niña triste” del reguetón, no tiene miedo a cantar sus vivencias depresivas

San Juan, 14 jun (EFE).- La puertorriqueña Paopao, considerada una intérprete urbana-alternativa, dice a EFE que se hace llamar “la niña triste” del reguetón porque sus composiciones son dedicadas a vivencias depresivas y no a “fiestas ni culos” como otros de sus colegas.

Nominada a los próximos Premios Tu Música Urbano y Premios Juventud, Paola Nicole Marrero Rodríguez, nombre de pila de esta artista de 27 años, admitió que le “encanta” ser conocida como “la niña triste” del reguetón porque “es real” y porque puede contar historias de angustia o desconsuelo, pues las ha vivido.

ABIERTA A HABLAR DE SALUD MENTAL

“Significa que no tengo miedo de hablar de esas cosas. Soy bien abierta a hablar de mi salud mental. Soy ansiosa, he pasado por muchas etapas de depresión, que he podido salir de ahí, y que no es lineal”, explicó en entrevista con EFE en San Juan.

Este apodo significa también para Paopao que es “alguien que no necesariamente siempre está hablando de fiestas, discos, culo o ‘whatever’ (lo que sea), sino de cosas reales, de sentimientos, riendo y llorando, porque son situaciones tristes, pero dándole luz a eso. Esa es mi esquinita”.

Esa “esquina” o estilo para inspirarse y componer le valió hace un par de años a esta graduada de maestría en Negocios Musicales en la Escuela Frost de la Universidad de Miami un Grammy Latino.

Además, este jueves luchará en la categoría de Top New Artist Femenina en la cuarta edición de los Premios Tu Música Urbano en Puerto Rico y ayer fue nominada a la categoría de Nueva Generación Femenina a los próximos Premios Juventud, que también se entregarán en la isla.

LAS MUJERES LLEGARON PARA CONQUISTAR EL REGUETÓN

Paopao forma parte de una generación de nuevas intérpretes urbanas que intentan ubicarse entre los primeros artistas del movimiento mundial.

Otras destacadas mujeres que han labrado sus caminos en este género, dominado por hombres y cuya reina es la veterana reguetonera puertorriqueña Ivy Queen, son Natti Natasha, Rosalía, Villano Antillano, Young Miko, RaiNao, Tokiskha, Anitta o Cazzu.

Incluso, uno de los tres discos de Paoapo, titulado “Hembrismo” y lanzado por la disquera RichMusic, cuenta solamente con intérpretes féminas: Villano Antillano, La Gabi, Aria Vega y Cami Da Baby.

“Creo que la industria estaba saturada más de lo normal, todo sonaba igual, había una fórmula ya establecida, y todo el mundo se cansó de eso”, reflexionó.

“Ahora las mujeres que están siendo premiadas son las que tienen su camino, las más originales y las que están rompiendo un montón de estereotipos y el público ha estado para eso. La gente ya estaba lista para eso”, aseguró.

Aun así, Paopao reconoció que el movimiento del reguetón sigue siendo dominado por hombres, aunque por los cambios de interpretación, composición, imagen y atrevimiento de las mujeres, estos las están apoyando más.

“Hay muchas arriba, pero faltan muchas versiones femeninas que no son representadas. Hay muchas mujeres afroamericanos que casi no están representadas en la industria. Hay mucha definiciones de lo que es ser una mujer en el género, y ahora eso se está explorando”, indicó.

AHORA SOLO ESCRIBE PARA ELLA

Aunque Paopao ganó un Grammy Latino como compositora del tema “Ticket de salida”, interpretado por las mexicanas Chiquis y Amandititita, dijo que decidió desligarse de ese plan de escribirle canciones a otros artistas y escribir para ella misma.

“Esa fue mi manera de entrar, de conocer gente, crear lo mío; pero estaba cansada en darle la voz o sonido a otra persona y pienso que ya es mi turno de decir lo que quiero decir”, explicó.

“Me ha funcionado, pero no me veo componiendo para otros artistas. Me siento bien celosa con mis letras y con lo que quiero decir”, agregó.