El petróleo de Texas sube un 4,1 % y cierra en 71,34 dólares el barril

Nueva York, 5 may (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este viernes un 4,1 % y cerró en 71,34 dólares el barril, recuperando la barrera psicológica de los 70 dólares, aunque en el cómputo semanal vuelve a cerrar con pérdidas.Al cierre de las operaciones en Nueva York, el barril de WTI para entrega en junio aumentó 2,78 centavos con respecto a la jornada anterior.El petróleo de referencia en Estados Unidos se derrumbó esta semana y perdió un 7 % a pesar del fuerte rebote de hoy y de que ayer terminó levemente al alza.La subida de hoy se produce después de que ayer “hubo un par de acontecimientos positivos”, según indicó Tom Essaye en su informe de The Sevens Report. “Por el lado de la demanda, el PMI manufacturero de China no cumplió con las estimaciones; sin embargo, los datos de seguimiento de buques mostraron que la cantidad de crudo transportado por mar con destino a China alcanzó un máximo de dos años el mes pasado, lo que ayudó a apuntalar las expectativas de demanda”, resaltó Tom Essaye.Además, el experto señala que, por el lado de la oferta, el viceprimer ministro de Rusia, Alexandr Novak, reiteró que “Rusia está cumpliendo con su recorte de producción de petróleo de 500 000 barriles por día. Algo que agrega “más apoyo al complejo energético”.Por otra parte, los contratos de futuros de gas natural para junio subieron hoy 0,03 dólares, hasta 2,13 dólares, y los de gasolina con vencimiento el mismo mes subieron 0,5 dólares, hasta 2,37.