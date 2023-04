Laporta pide el apoyo de la afición para ganar LaLiga

Tweet on Twitter

Barcelona, 27 abr (EFE).- El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, pidió a los aficionados del club azulgrana que apoyen al primer equipo en las próximas jornadas de LaLiga para levantar el campeonato, el “objetivo prioritario”, según recordó, de la temporada.

Tras la derrota contra el Rayo (2-1), Laporta abrió este jueves la rueda de prensa para presentar los detalles de financiación del Espai Barça y se refirió a la situación de la escuadra entrenada por Xavi Hernández, líder con un margen de once puntos con respecto al Real Madrid cuando quedan siete jornadas para que finalice el campeonato.

“Los culers hoy no estamos contentos tras la derrota de ayer en Vallecas, el partido no fue bien. Menos mal que el Girona hizo bien el trabajo un día antes”, empezó Laporta, haciendo referencia a la derrota (4-2) del equipo blanco en el Estadio de Montilivi.

Un día después del tropiezo de su más inmediato perseguidor, el Barça pinchó en Vallecas y desaprovechó la oportunidad de ampliar a 14 la ventaja sobre el equipo entrenado por Carlo Ancelotti.

“El objetivo prioritario sigue siendo la Liga, estamos a 11 puntos del segundo y quedan 7 jornadas. Pedimos a los culers su apoyo”, agregó Laporta en su discurso.

El primer equipo azulgrana jugará sus dos próximos partidos ligueros en el Spotify Camp Nou contra el Betis, este sábado, y Osasuna, el próximo martes.