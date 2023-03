No hay respuestas claras mientras la Corte Suprema de WA escucha el caso sobre la construcción de escuelas 

Por

Dalia Bazzaz

Reportero del personal del Seattle Times

La demanda del Distrito Escolar de Wahkiakum contra el estado de Washington podría significar un cambio masivo en la forma en que se financia la construcción de escuelas, o ningún cambio en absoluto. Una audiencia de la Corte Suprema estatal el martes ofreció pocas pistas sobre cómo podría resolverse esto.

El distrito escolar, que no ha aprobado un bono en 22 años, demandó al estado el año pasado alegando que depender de los contribuyentes locales para financiar los costos básicos de construcción es una violación de la Constitución del estado. El estado sostiene que financiar la construcción no es una obligación.

Pero en la primera y única audiencia del caso, los abogados de ambas partes no dijeron más que unas pocas palabras en sus declaraciones preparadas antes de que los jueces iniciaran líneas de investigación agudas.

Si bien cuestionaron si el estado tenía la responsabilidad constitucional de financiar los costos de capital, algunos jueces parecieron reconocer las desigualdades que enfrentan distritos como Wahkiakum.

“Mi impresión es que han llegado a una bifurcación en el camino”, dijo Tom Ahearne, el abogado del distrito escolar, justo después de que concluyó la audiencia.

Los distritos pequeños y pobres en propiedades como Wahkiakum tienen pocas opciones para financiar arreglos en sus edificios si no se aprueba un bono. No califican para la subvención de ayuda para la construcción de escuelas más grande del estado y tienen que buscar otras fuentes de dinero que no siempre cubren el costo del mantenimiento escolar necesario.

A falta de fondos, Wahkiakum no ha podido renovar sus antiguas instalaciones. La lluvia gotea de los techos y los baños se inundan todos los días. Hay poco equipo de laboratorio para que los estudiantes realicen experimentos científicos.

El caso del distrito se basa en el Artículo 9, Sección 1 de la Constitución del Estado de Washington, que fue fundamental para otro caso reciente de financiamiento escolar, McCleary v. Washington. En el lado del demandante de la sala del tribunal, la cláusula se mostró en un cartel en texto grande:

“Es el deber supremo del estado hacer amplias provisiones para la educación de todos los niños que residen dentro de sus fronteras…”

En el caso McCleary, el tribunal dictaminó que el estado debe cubrir los costos operativos básicos; los gravámenes locales habían estado llenando donde el estado estaba obligado a financiar. Se ordenó a la Legislatura que elaborara una solución, lo que resultó en el sistema que tenemos hoy: el estado financia los gastos operativos esenciales, mientras que los impuestos locales pueden financiar programas y actividades adicionales.

Wahkiakum quiere que el tribunal aplique esta misma lógica a la construcción de escuelas, argumentando que la financiación básica de un edificio escolar es parte del “deber supremo”. Los jueces hicieron la mayoría de las preguntas sobre esta premisa.

La abogada del estado, Lauryn Fraas, argumentó que la orden judicial de McCleary de 2017 excluyó explícitamente los costos de construcción de escuelas. Los bonos escolares también se mencionan en la constitución como una forma de recaudar fondos para la construcción. También señaló los programas de subvenciones estatales que ayudan con los costos de construcción de escuelas. Ella se negó a comentar sobre el caso.

“La constitución trata los costos de construcción de manera diferente a los costos cotidianos. Y McCleary mismo los trató de manera diferente… y ahora nos pide que los tratemos de la misma manera”, dijo la jueza Sheryl Gordon McCloud.

Ahearne, quien fue el abogado principal de los demandantes en el caso McCleary, estuvo de acuerdo en que McCleary se trataba de costos operativos, no era un caso sobre construcción de capital. Así como los bonos escolares se mencionan en la constitución, también se menciona la capacidad de aprobar gravámenes para la financiación.

Volviendo a la cláusula constitucional, Ahearne dijo que si “supremo” significa por encima de todo lo demás, reemplaza cualquier otro lenguaje. “Gobierna todo lo demás”.

Hacia el final de la audiencia, durante el tiempo del estado, los jueces también cuestionaron la posición del estado de que no tiene ninguna obligación de financiar la construcción.

“El tribunal sostuvo (en la orden de McCleary)… que la financiación estatal total de los costos de capital de la escuela no es parte del programa de esta educación constitucionalmente requerido por el Artículo 9, sección 1”, dijo Fraas.

La jueza Susan Owens intervino rápidamente.

“Lo tengo frente a mí. No estoy seguro de que sea vinculante o un precedente al que deba adherirse. Dice que el estado no tiene que hacer la financiación completa. Pero eso no significa que no puedas hacer algo de financiación para edificios”, dijo. “Si no tienes un laboratorio de química o de biología, realmente no puedes aprender ciencia, biología y química. ¿No necesitas un laboratorio para trabajar? Lo hice cuando estaba en la escuela secundaria”.

El caso podría resolverse de tres maneras, según Ahearne. Primero, la corte podría ponerse del lado del estado, que mantiene las cosas en el statu quo. En segundo lugar, el tribunal podría ponerse del lado de Wahkiakum y devolver el caso a los tribunales inferiores, lo que determinaría cuánto se le debe al distrito en concepto de financiación. Esta opción luego abriría la puerta para que otros distritos escolares presenten demandas sobre la misma base.

La tercera opción es la más deseable para el distrito. El tribunal mantendría el caso, evitando un debate en los tribunales inferiores, y pediría al estado que presente una solución para financiar los costos básicos de construcción.

“¿Quién sabe lo que va a pasar? Nuestro destino está en manos de nueve personas”, dijo Brent Freeman, el superintendente de Wahkiakum.

Dahlia Bazzaz: 206-464-8522 o dbazzaz@seattletimes.com ; en Twitter: @dahliabazzaz .